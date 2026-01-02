壽山動物園"獼猴大鬧" 行搶嬰兒車.行李車遊客困擾

南部中心／鄭兆佐、莊舒婷 高雄市報導

元旦這天，高雄壽山動物園迎來大批遊客，雖然多數人都已經知道不要將食物拿在手上，不過就算沒拿食物猴子依然照樣行搶，不管是嬰兒車還是行李推車，通通沒放過，讓遊客超傻眼。

民眾拍下猴子搶劫嬰兒車，還將感冒藥水喝下肚。（圖／番社畫面）

現場民眾：「啊啊趕快關起來趕快關起來，啊啊。」獼猴趁著遊客的車門打開時，跑進車裡搶劫，小朋友目睹這景象，驚聲尖叫。民眾：「嚇到妹妹嚇到。」高雄柴山、壽山動物園獼猴肆虐，搶食狀況天天都在上演，而在2026的第一天，也有民眾拍下，兩隻獼猴搜刮嬰兒車。

猴子搶走行李推車，翻找裡面東西搶走嬰兒奶瓶開喝。（圖／番社畫面）儘管嬰兒車上根本沒吃的，但猴大王才不管三七二十一，百元紙鈔、濕紙巾等物，全都散落一地，最後獼猴是喝下了感冒藥水才離開。另外也有人也秀出影片，在壽山動物園，整台車被搶劫，只見獼猴把推車當移動工具，在縫隙中東翻西找，拿了小寶寶的奶瓶後直接開喝。民眾：「我自己會嚇到對太可怕了，會不敢下車。」民眾vs.記者：「有做什麼防範的措施嗎，就是手上都沒有任何東西啊，就是盡量不要帶食物來這邊。」壽山動物園股長李建和：「都會有保全在園區裡面巡邏，我們一旦有接到這個通報的話，保全都會在第一時間，立刻就會趕到現場做一些處理。」台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟：「活動的猴群已經認為說，人類身上就是會攜帶食物，尤其是嬰兒推車，有塑膠桿的牠都會認為是食物。」原本親子同樂的動物園，卻成為獼猴搶食的好地方，園方無奈只能請工作人員手舉看板，提醒民眾食物不外露，但如今就算沒食物獼猴也不放過，民眾前往真的只能自求多福。

