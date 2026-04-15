壽山動物園 23歲獅「二哥」安詳過世

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深受大眾喜愛的非洲獅「二哥」在高雄壽山動物園安詳辭世，23歲的二哥相當於人類的百歲高齡，是園區內的長壽典範，晚年的二哥身體大不如前，仍展現堅強生命力，陪伴多年的保育員與牠深情告別。

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壽山動物園保育員 李宥逸：「二哥，牠會突然地撲過來，脾氣，裡面是最火爆的，撒嬌就是叫牠二哥，牠就會過來，頭就摩擦那個鐵網，你跟牠講話，牠會吼、吼，聽你的話，從牠的眼神，我覺得牠還是聽得懂，我跟牠默契就是，敲那個門有一個節奏感，立刻起來，就會慢慢地走過來，我會讓牠出來曬太陽。」

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「牠醒了耶。」

其實聽到訊號的是二哥室友布蕾，向保育員眨眨眼，默契滿點。

遊客 吳珮綺：「很可愛，很大隻的貓。」

遊客：「再見二哥 (寶寶)她第一次來，應該沒看過(二哥)，我的印象中，上次來應該還有。」

壽山動物園保育員 李宥逸：「(二哥)吼的次數越來越少，走路的狀況越來越不穩，可能真的快不行了，沒有想到說，就這樣走了，(牠最喜歡的位置是)在這裡，開門去叫二哥，可是沒有想到說，二哥已經不在了。」

「阿里。」

今年2到4月壽山動物園，52歲非洲象阿里、19歲白老虎昭海爺爺和23歲非洲獅二哥，陸續走完生命最後一程。

壽山動物園主任 莊絢智：「高齡動物離世的部分，先送到屏科大做病理的解剖之後，跟國內的一些博物館合作，做一個像是標本的一些教育展示。」

二哥晚年面臨青光眼、脊椎退化及牙髓感染等慢性病，依然展現求生韌性。

壽山動物園保育員 李宥逸：「牠真的還滿可愛的，做好心理建設，不過面對死亡的時候，我還是很捨不得，多年的朝夕相處，二哥很像我的家人，看著牠，很堅強地面對，每一次每一次的治療，這段我跟牠一起走過的時光，我會永遠永遠珍藏在我的心裡面。」

威風凜凜，到步履蹣跚，陪伴高雄16年，二哥精神如暖陽，照亮壽山家園。

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