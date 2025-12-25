壽山國中最狂耶誕老公公 攀岩社同學垂降送祝福

高雄市 / 綜合報導

平安夜這天，耶誕老公公降臨高雄壽山國中，但他不是坐雪橇、也沒走煙囪，而是從高雄垂降登場，原來這位「耶誕老公公」是校內攀岩社的陳同學，平時表現亮眼，近期正好練習垂降技巧，校方因此突發奇想，結合他的專長，讓他負責將糖果送到師生手中。昨（24）日當天，陳同學正式上場，一氣呵成，從3樓一路垂降至1樓，動作俐落、全程到位，精采表現獲得全場師生滿堂喝采。

高雄壽山國中學生說：「加油加油。」耶誕老公公不是搭乘雪橇來訪，而是以垂降方式，在建築物外牆，腳猛力一蹬，從天而降。底下師生又驚又喜，給予滿滿讚賞與鼓勵。高雄壽山國中平安夜的發糖果儀式，與外界都不同，仔細看，耶誕老公公體型較為瘦小，原來他是國中三年級的陳同學。

高雄壽山國中學生陳修文說：「你抓住繩子之後他沒辦法瞬間停住，如果沒抓好距離就會，可能就會往裡面飛。」接下發糖果任務，事前可是做了滿滿準備，因為過程有一定難度。老師VS.高雄壽山國中學生陳修文說：「來準備，先在2樓蹬一下。」

重新著裝，確認裝備後，揹著糖果慢慢垂降。高雄壽山國中老師林晉男說：「我有觀察地形然後我自己本身先做了一次，避免說牆體上面有一些釘子，或是一些危險物品，會刺傷學生。」

不斷掌握拉繩與蹬腳時機，才能做到精準到位。高雄壽山國中學生陳修文母親VS.記者說：「學校賦予他什麼樣的責任你努力把它做好，學這之前有懼高症嗎，會啊他很怕，他爬到一半他就，他就說我有點不想再爬了。」

看到寶貝兒子一路走來，克服恐懼才成功，媽媽眼裡滿是驕傲。高雄壽山國中校長林宜家說：「有很多氣球型的聖誕(耶誕)老公公，掛在那個外牆，所以我們就想說用這個想法。」陳同學加入攀岩社，又把社團所學，用在節慶上，以特殊方式，將祝福送到大家手裡，這也將成為他國中時期最美好回憶。

