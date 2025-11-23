壽山巖親子繪畫比賽頒獎，金牌連霸人數創紀錄，壽山巖董長林明義和木朋友們合影。（記者陳華興攝）

記者陳華興／桃園報導

第九屆壽山巖觀音寺親子繪畫比賽頒獎典禮，二十二日下午在壽山巖觀音寺熱鬧登場，今年以「廟繪森活新視野」為主題，將「永續」理念融入廟宇文化，傳遞環保永續理念。壽山巖觀音寺董事長林明義，不僅與MOMO家族一起在舞台上，與小朋友們唱唱跳跳、熱鬧開場，他更送上氣球花束與精美禮盒，表揚四位獲得金牌三連霸與四連霸的優秀小畫家，肯定他們持續投稿的毅力以及精湛創作實力。另外現場還可體驗趣味DIY手作，以及可愛狗狗布偶合影留念，希望每位得獎者與家屬都能留下難忘又榮耀的回憶。

廣告 廣告

壽山巖親子繪畫比賽頒獎，金牌連霸人數創紀錄，壽山巖董長林明義和木朋友們合影。（記者陳華興攝）

在本屆比賽中，一共誕生一位金牌三連霸、及三位金牌四連霸得主，刷新比賽紀錄。其中一位年僅國小三年級的四連霸得主徐玄恩，以愛護地球環境行動為創作核心，在畫作中描繪撿垃圾、資源回收、以米代金、架設太陽能板等畫面，展現充沛創意與社會關懷，成功獲得評審青睞拿下四連霸。他興奮表示，明年將再接再厲，挑戰成為首位五連霸得主。

同樣拿下四連霸的林柏任，以壽山巖觀音寺特有的「揹媽祖」 儀式為創作靈感，以竹編神龕呼應環保主題。他坦言得獎固然開心，但因即將升上國中，無法繼續挑戰連霸而感到些許遺憾。另一位四連霸得主范詠淇，畫作描繪壽山巖觀音寺董事長推動「一人一炷香」的減香措施，並細膩呈現觀音菩薩微笑讚許的畫面，象徵環保永續觀念人神皆贊同。他表示從未想過能獲得四連霸，希望更多小朋友勇於把心中的想法畫出來。

壽山巖觀音寺董事長林明義稱讚，今年比賽收件，無論是件數還是畫作內容都更上一層樓，緊扣環保主題又有創意，他非常感謝大家的踴躍投稿，尤其今年連霸人數寫下新紀錄，明年親子繪畫比賽也將迎來十週年，因此廟方也正在研擬明年比賽增開國中組，鼓勵孩子們能夠延續創作熱情，繼續來挑戰，進而實現金牌連霸夢想，也期盼透過比賽，持續深化寺廟文化與藝文教育扎根。