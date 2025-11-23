壽山巖觀音寺親子繪畫比賽頒獎 4位金牌連霸小畫家刷新紀錄





第九屆壽山巖觀音寺親子繪畫比賽頒獎典禮22日下午熱鬧登場，今年以「廟繪森活新視野」為主題，首度將「永續」理念全面融入廟宇文化，吸引眾多親子家庭踴躍參與，場面溫馨而充滿創意。典禮由壽山巖觀音寺董事長林明義領軍，特別與深受孩子喜愛的 MOMO 家族在台上唱跳開場，為活動揭開熱鬧序幕。林明義更送上氣球花束與精美禮盒，表揚4位獲得金牌3連霸與4連霸的優秀小畫家。

今年比賽最大的亮點，就是連霸人數再創新高，共誕生三位金牌4連霸與一位金牌3連霸得主。其中，年僅國小三年級的徐玄恩以「愛護地球」為創作核心，畫作中呈現撿垃圾、資源回收、以米代金、架設太陽能板等意象，充分展現他對環境議題的理解與關懷，以充沛創意深獲評審青睞，成功完成4連霸。他興奮表示，希望明年能挑戰成為首位金牌5連霸得主。

第九屆壽山巖觀音寺親子繪畫比賽，獲得金牌3連霸4小畫家與壽山巖觀音寺董事長林明義合影。





同樣拿下4連霸的林柏任，以廟方獨特的「揹媽祖」儀式作為創作靈感，並在畫作中加入竹編神龕等環保元素，巧妙結合傳統文化與永續概念。他坦言，能夠4度奪金是極大榮耀，但因即將升上國中，無法繼續參賽略感遺憾。

另一位4連霸得主范詠淇，則以董事長推動「一人一炷香」減香政策入畫，細膩描繪觀音菩薩對環保理念的微笑認同，象徵環保意識逐漸成為社會共識。他表示，從未想過能拿下4連霸，希望更多孩子勇敢把內心的想法透過畫筆分享給世界。



第九屆壽山巖觀音寺親子繪畫比賽，獲獎小畫家合家人們共享榮譽。





唯一的三連霸得主蔡凱樂，今年以觀音媽出巡為題，搭配自創的永續標語，呈現節能減碳的理念。他說，能連續3年獲獎十分鼓舞，明年目標是挑戰4連霸，並期待未來有機會再寫新紀錄。

林明義董事長表示，今年比賽不僅投稿件數提升，作品內容更是扎實而多元，孩子們都能精準扣合「環保永續」主題，展現令人驚豔的創意與深度。他也透露，明年適逢比賽舉辦10週年，廟方正研議增設國中組，希望讓更多孩子延續創作熱情，挑戰金牌連霸夢想，同時透過比賽深化宗教文化與藝文教育。



壽山巖觀音寺董事長林明義化身幼幼台大哥哥，和MOMO家族一起帶動小朋友們唱跳。





活動當日也安排免費 DIY 彩繪陀螺、撥浪鼓、筆袋等手作活動，現場擠滿親子同樂人潮；可愛的柯基布偶更成為拍照焦點，替頒獎典禮增添滿滿儀式感。因場地有限，主辦單位同步於北健活力頻道 YouTube 直播，讓未能到場的得獎者與民眾一同參與感動時刻。典禮實況亦將於北健 CH03 公用頻道及北健活力頻道 YouTube 留存播出，讓更多民眾欣賞壽山巖深厚的文化底蘊與在地藝文風采。



壽山巖觀音寺董事長林明義與小朋友和Momo家族開心合影。

