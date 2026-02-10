壽山巖觀音寺過年期間系列祈福活動開跑 迎春納福平安一整年





農曆新年即將到來，過年除了親友團聚，更是迎春祈福、走春踏青的重要時節。位於桃園龜山的壽山巖觀音寺，於過年期間規劃一系列新春祈福活動，結合傳統宗教儀典、迎媽祖信仰與賞花走春行程，邀請全國民眾闔家蒞臨參香，共同迎接馬年平安與好運。

壽山巖觀音寺董事長 林明義10日表示，新春是一年之始，也是民眾祈求平安、補運轉運的重要時刻，本寺特別用心籌辦多項祈福活動，希望透過莊嚴的宗教儀式，陪伴民眾迎接嶄新的一年，為自己與家人祈求整年的順遂與安康。

廣告 廣告

壽山巖觀音寺將於除夕夜晚間11點15分（正月初一子時一刻）盛大開廟門，舉行新春焚香開廟門儀式，讓信眾在新年第一刻點燃好運，為新的一年揭開吉祥序幕。大年初一至初三同步舉辦祈安禮斗（開斗）暨光明燈（開燈）祈福法會，提供點燈、安太歲、補春運等多元祈福方式，祈願新年諸事順利、財運亨通、闔家平安。

壽山巖觀音寺董事長林明義表示，新春期間，本寺於大年初一至初三發放新春福袋，象徵新年納福、福氣隨身

壽山巖觀音寺董事長林明義表示，新春期間，本寺於大年初一至初三發放新春福袋，象徵新年納福、福氣隨身；並於大年初一至初六貼心準備新春平安餐，讓前來參拜的香客在祈福之餘享用平安餐食、廣結善緣；大年初五至正月十五舉辦新春補春運祈福活動，祈願新的一年運勢順遂、平安吉祥。

此外大年初五迎媽祖，壽山巖觀音寺特別恭迎 北港朝天宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮 等五大宮廟媽祖神尊蒞臨，象徵媽祖慈悲護佑地方，與佛祖共同守護地方安寧，祈願新的一年風調雨順、國泰民安、闔家平安、事事順心。

壽山巖觀音寺董事長 林明義提到，正值本寺後山花季盛開時節，茶花、櫻花陸續綻放，民眾於參拜之餘，亦可前往寺後山的壽山公園賞櫻、賞花、健行走春

壽山巖觀音寺董事長林明義提到，正值本寺後山花季盛開時節，茶花、櫻花陸續綻放，民眾於參拜之餘，亦可前往寺後山的壽山公園賞櫻、賞花、健行走春，在過年期間感受宗教信仰與自然景致交織的春日氛圍。

壽山巖觀音寺董事長林明義表示，正值後山花季盛開時節，民眾於參拜之餘，亦可前往寺後山的壽山公園賞櫻、賞花、健行走春

凡於新春期間安斗、點燈、安太歲之信眾，皆可獲得象徵福壽綿長的平安麵線，以及經觀音佛祖加持的福袋與平安鑰匙圈，祈求護佑平安；另凡參加祈安禮斗（壹萬元以上）之善信，將致贈「神力護持・翡翠能量鍊」（數量有限，贈完為止），寓意避邪擋煞、凝聚福氣，祈願護身安康、福運綿延、財氣亨通。



更多新聞推薦

● 圍爐不「踩雷」！ 糖尿病腎友「護腎行動3招」