壽山收容所「毛星人」揮毫迎新春！浪浪腳印「梅花圖」萌翻全場

▲動保處長葉坤松（右）呼籲，農曆春節是團圓的日子，收容所內還有許多等待愛的毛孩，若民眾正考慮為家中增添新成員，歡迎走訪壽山及燕巢園區。

【記者 王雯玲／高雄 報導】誰說寫春聯是人類的專利？為迎接「馬」年到來，高雄市壽山動物保護教育園區今（30）日舉辦「馬躍新春．萌寵拓印揮毫趣」活動。現場除了邀請書法名家王苡蘋揮毫指導，最吸睛的莫過於園區內的待認養毛孩化身「小小書僮」，與參訪民眾及志工協力創作。當傳統墨香遇上活潑的毛小孩，紅紙上蓋滿了象徵福氣的腳印，將嚴肅的書法變成了充滿童趣的「抽象畫」，不僅送出滿滿的年節祝福，也讓民眾看見浪浪最親人可愛的一面。

廣告 廣告

▲高雄市壽山動物保護教育園區今（30）日舉辦「馬躍新春．萌寵拓印揮毫趣」活動，邀請書法名家王苡蘋現場揮毫。

浪浪變身藝術家「墨汁攻防戰」笑料百出活動現場趣味橫生，許多園區內的狗狗第一次接觸毛筆與墨水，有的好奇嗅聞，有的則在拓印時興奮地多踩了幾步，把原本端正的春聯瞬間變成「滿地開花」的前衛藝術品。動保處笑稱，這些失控的「墨汁攻防戰」打破了傳統春聯的框架，每一幅作品都是獨一無二的，這也是待認養毛孩送給市民朋友最特別的新年賀禮。

▲「馬躍新春．萌寵拓印揮毫趣」活動現場有浪浪化身「小小書僮」，與參訪民眾及志工協力創作，在紅紙上蓋滿了象徵福氣的腳印，將嚴肅的書法變成了充滿童趣的「抽象畫」，不僅送出滿滿的年節祝福，也讓民眾看見浪浪最親人可愛的一面。

動保處表示，農曆春節是團圓的日子，收容所內還有許多等待愛的毛孩。特地選在過年前夕舉辦活動，讓民眾透過趣味互動，看見浪浪在志工訓練下展現出的穩定與親人的一面。看著狗狗們認真蓋下腳印的模樣，現場民眾紛紛直呼「太萌了」，不少人更感性表示，這次互動讓他們翻轉了對浪浪的刻板印象。

動保處長葉坤松表示：「春聯上的紅紙象徵福氣，而毛孩的腳印則是一份長久的承諾。」他呼籲，農曆春節是團圓的日子，收容所內還有許多等待愛的毛孩，若民眾正考慮為家中增添新成員，歡迎走訪壽山及燕巢園區。期盼在馬年開春之際，民眾能遇見那位願意陪你走過歲歲年年的「靈魂伴侶」，讓愛延續，讓家的定義更完整。（圖／記者王雯玲翻攝）