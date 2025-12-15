壽山機車「詭異插樹枝」在地人曝：這是防猴神器

一名女網友近日在社群平台Threads發文，分享她與男友到高雄壽山動物園遊玩時目睹的特殊景象。從她貼出的照片可見，停車場內每輛機車都用樹枝一端頂住龍頭、另一端卡在後把手，牢牢壓住座墊。初次造訪的她完全看不懂這項設置的用途，但男友仍有樣學樣，找了根樹枝照樣卡好才放心離開。

貼文一出，立刻引來大批在地網友現身解答。多位民眾指出，這是當地人都知道的防猴必備措施。原來壽山的獼猴相當聰明，不僅會在機車座墊間跳躍移動，更會自行打開車廂搜尋食物。有網友表示，親眼目睹猴子打開車廂找東西吃，甚至會翻找前置物箱內的物品。

廣告 廣告

多位苦主分享慘痛經驗。一名網友表示，上次不信邪沒有放樹枝，回來牽車時發現有人好心幫忙插了一根在座墊上，但地上已經散落許多車廂內的東西。另有民眾貼出照片，顯示機車內的物品散落一地，座墊甚至被拆開，證實沒有防護措施的嚴重後果。

根據在地人說明，插樹枝的原理在於讓猴子無法坐上座墊，同時也不好施力開啟車廂，自然會放棄尋找下一個目標。這項看似原始的方法，卻是最有效的防猴工具。

有網友分享國外類似經驗，表示幾年前到泰國某山區景點旅遊時，發現每台機車上都擺放鱷魚玩偶，原來是專門用來嚇阻猴子。當地店家甚至提供租借服務，只要有擺放，猴子就不敢靠近。這項分享引發網友熱烈討論，紛紛表示各國都有自己獨特的防猴智慧。

更多品觀點報導

台新Richart卡友2026權益一次看 消費滿額免費停機車

國光號搶黃燈猛撞機車！苗栗2男大生喪命

