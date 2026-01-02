壽山猴「鑽轎車」搶食！童嚇壞尖叫 連感冒藥都喝

記者潘建任、何正鳳／高雄報導

高雄壽山動物園獼猴肆虐，搶劫家長手推車時有所聞，現在猴子竟然還鑽上轎車搶食，嚇壞孩童。獼猴還會沿街搶嬰兒車，有家長目擊猴子搶了感冒藥水，打開膠條把藥水喝光光，小朋友到隔天都還在講猴子搶東西。

壽山動物園獼猴搶食問題不斷。

壽山動物園外面，兩隻猴子趁著開車民眾開後車門，衝進去拿了食物就下來，小孩嚇得大叫。

民眾：「門關起來，門關起來。」

猴子匆匆忙忙搶了食物就跑，民眾緊急把車門關上，動物園的工作人員拿出空氣槍對空鳴槍。

獼猴直接跑上轎車搶食。

民眾：「（妳們還好吧）嚇到，妹妹嚇到。」

動物園很多父母會帶著孩子去，猴子搶嬰兒車絲毫不手軟，所有東西散在地上，其中一瓶小朋友的感冒藥水，猴子也喝光光。

獼猴搶嬰兒車絲毫不手軟。

當事家長：「牠翻到感冒藥水，那感冒藥水還新的，還可以把那個膠條拆開，瓶蓋打開喝完。（小孩）爆哭嚇到，昨天晚上、今天早上上課都一直在講猴子搶東西。」

其他民眾：「可能有感冒，想要喝感冒糖漿。」

也有民眾拍到情人橋上猴子大軍集體行動，陣仗看起來有點嚇人。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟：「尤其是嬰兒推車，盡量不要放東西在底下，或者是說有一些塑膠感的東西，像藥袋它可能會有反光的塑膠，或者是塑膠袋這些東西，濕紙巾有塑膠感的，牠都會認為是食物。」

推車是獼猴的目標之一。（圖／翻攝自Threads @chixxti）

專家建議民眾最好輕身簡裝，背後背包最好，像是推車很容易引起獼猴好奇，會來翻搶東西。不過對帶小小孩的家長來說，不推推車動物園逛起來應該很吃力，但是遇到像這樣被猴子搶劫，孩子驚聲尖叫，可能也會造成陰影。

