壽山盃公益高球賽 12／15熱血報名

敬典文教基金會將於明年一月十日舉辦「第二十五屆壽山盃公益高爾夫球賽」，並於十二月十五日正式開放報名，該活動延續「以球會友、以愛傳愛」精神，號召全台球友揮桿做公益，將每一次擊球化為對弱勢族群的支持；報名與活動詳情請至財團法人敬典文教基金會官網查詢或電洽報名專線○七-三四三○二八一。（見圖）

今年主題以「健康」為主軸，結合運動與公益，鼓勵民眾做愛心之餘也重視自身身心健康！本屆壽山盃的主要受贈單位著重於身心障礙者的體能提升與健康促進，包括：一、財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心-《步步前行，健康無礙》身心障礙者運動計畫；二、社團法人屏東縣啟智協進會-《體適能促進計畫》；三、財團法人高雄市私立博正兒童發展中心（承辦高雄市楠梓兒童發展中心）-《排除萬難，勇往直前》身心障礙兒童直排輪活動。

此外，除上述主要計畫外，剩餘募款收入亦將捐贈給其他弱勢單位，持續擴散愛心影響力，使公益效益擴大、層層傳遞，球賽當天三所受贈單位也會到現場參加義賣園遊會，一起展望愛心！

基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃自創辦以來已邁入四分之一個世紀，累計協助七十家弱勢團體，並持續以「從教育出發，讓愛循環」為核心理念，將賽事募得款項投入最需要的單位，每年壽山盃因應贊助廠商所提供不同的品項規劃高爾夫球每一洞的趣味，其中在上午十時三十分會先舉辦果嶺遊戲，只要捐贈五百元即可參加，有機會獲得BMW Cruise M-Bike；另外十七洞捐款一千元以上，即可獲得園遊會券二張，還可以玩回饋遊戲一次，簡言之就是人人有獎，響應愛心，為弱勢團體可以募得更多款項。

壽山盃公益高爾夫球賽能持續舉行二十五屆，背後凝聚許多企業夥伴長期支持，共同成為推動公益的堅實力量；基金會特別感謝長年贊助夥伴，包括BMW台北依德、BMW台北鎔德、LEXUS高都汽車、澄觀園高爾夫球練習場、YAMAHA GOLF、船井生醫、吳依霖老師等二十多家企業與名人。