壽山盃夢想起飛公益高球賽 百位球友齊揮桿助公益

壽山盃夢想起飛公益高球賽即將於高市信誼高爾夫球場登場。（記者吳門鍵翻攝）

記者吳門鍵／高雄報導

第二十五屆壽山盃夢想起飛公益高球賽十日將於高市信誼高爾夫球場登場，共有百餘位球友齊聚一堂，用運動結合愛心，以實際行動支持社會關懷。今年主要為三個啟智、身心障礙兒童單位募款，球友還有機會拿走價值百萬元的黃金高爾夫球擺件。

壽山盃公益高爾夫球賽今年以「健康無礙，勇往前行」為主軸，聚焦身心障礙者的體能發展與健康促進。基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃自創辦以來已累計協助超過七十家弱勢團體，始終秉持「從教育出發，讓愛循環」的核心理念，將社會資源導入最需要的角落，讓公益影響力不斷擴散。

龍韻如指出，今年主要捐贈對象包括財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心《步步前行，健康無礙》運動計畫、社團法人屏東縣啟智協進會《體適能促進計畫》，以及財團法人高雄市私立博正兒童發展中心承辦的《排除萬難，勇往直前》身心障礙兒童直排輪活動。

她說，若主要計畫執行後仍有結餘，基金會也將持續捐助其他有需求的弱勢單位，擴大公益效益。比賽當天三家受贈單位也將設立愛心義賣攤位，邀請球友與來賓一同參與，用行動支持希望、傳遞善意。

龍韻如表示，今年最大獎是第十三洞一桿進洞，由申豐特用應材公司贊助提供價值百萬元的黃金高爾夫球擺件。另，果嶺遊戲凡捐款五百元即可參加並有機會獲得BMW Cruise M-Bike；第十七洞設置「愛心募款洞」，捐款一千元以上可獲得園遊會券及回饋遊戲機會。