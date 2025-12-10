壽山盃高爾夫公益賽12/15開放報名 勸募愛心助弱勢

圖說：由敬典文教基金會主辦的「第25屆壽山盃公益高爾夫球賽」將於 2026 年1月10日開打，12月15日正式開放報名。（圖片來源：敬典文教基金會提供）

由敬典文教基金會主辦的「壽山盃公益高爾夫球賽」即將邁入第 25 屆，將於 2026 年1月10日 舉辦，並於 12 月 15 日正式開放報名。活動延續「以球會友、以愛傳愛」精神，號召全台球友揮桿做公益，將每一次擊球化為對弱勢族群的支持，攜手為弱勢與教育翻轉未來。目前從果嶺到第18洞，已有20家企業贊助各洞的比賽獎品，希望開賽當天，能夠勸募150萬元，用以購買三大弱勢團體的相關設備，協助原鄉地區身心障礙者增加作業機會，培養自足能力。 主辦單位在10日舉行記者會宣布賽事啟動，由敬典文教基金會、典美文教基金會與贊助單位台灣三帆製藥科技董事長黃錫禎、公勝保險總監許朝傑等人共同出席。基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃自創辦以來已邁入四分之一個世紀，累計協助70家弱勢團體，並持續以「從教育出發，讓愛循環」為核心理念，將賽事募得款項投入最需要的單位， 今年主題以「健康」為主軸，結合運動與公益，鼓勵民眾做愛心之餘也重視自身身心健康！三大公益計畫著重於身心障礙者的體能提升與健康促進，幫助對象包括財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心的身心障礙者運動計畫。社團法人屏東縣啟智協進會的體適能促進計畫，以及財團法人高雄市私立博正兒童發展中心所承辦高雄市楠梓兒童發展中心。除主要計畫外，剩餘募款收入亦將捐贈給其他弱勢單位，持續擴散愛心影響力，使公益效益擴大。 基金會也特別感謝包括BMW 台北依德、BMW 台北鎔德、LEXUS 高都汽車、澄觀園高爾夫球練習場、YAMAHA GOLF、船井生醫、吳依霖等二十多家企業與名人。因為有許多企業夥伴不只長期用行動支持公益，更透過資源與影響力，與基金會完成一場又一場跨越城市與族群的善舉。

