壽山盃高爾夫球賽 報名最後倒數20名額

由財團法人敬典文教基金會主辦的「第二十五屆壽山盃高爾夫球賽」，將於明年一月十日在信誼高爾夫球場熱情開打，目前賽事報名已進入最後倒數階段，只剩最後二十個名額，主辦單位呼籲熱愛高爾夫球、關心公益的球友把握機會踴躍報名！(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，壽山盃邁入第二十五屆，長期結合運動與公益，透過賽事所募集之勸募款項，持續用於購置設備，協助弱勢團體改善資源與服務條件。

敬典文教基金會表示，希望藉由球友的參與，讓運動熱情轉化為對社會的實質關懷；為提升賽事趣味並兼顧公益初衷，本屆壽山盃特別規劃十八洞特色道具挑戰，所有道具皆由基金會同仁親手DIY製作，以創意巧思取代高成本製作，完全保留更多經費回饋給需要幫助的弱勢團體。

主辦單位強調，壽山盃不僅是一場高爾夫球賽，更是一個凝聚善意、擴大公益影響力的平台；隨著報名即將截止，基金會誠摯邀請尚未報名的球友把握最後二十個名額，一同揮桿行善，為社會注入更多溫暖力量！