壽山路排水溝突冒大量泡沫 基市追查疑民宅流出

（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市壽山路一帶排水溝今天冒出大量白色泡沫，基隆市政府獲報後立刻派員前往瞭解，初步判斷並非消防泡沫，經環保局追查，泡沫疑似從民宅流出，但屋內無人暫無法入內瞭解。

衛生福利部基隆醫院兒科醫師卜令柟今天下午1時許在壽山路附近運動時，發現基隆市議會旁壽山路1號巷弄的排水溝，冒出大量泡沫綿延數十公尺，立即通報1999市民熱線。

環保局、消防局等單位獲報後，隨即派員前往現場勘查，經循線追查，除議會旁巷弄外，上方的成功國中校外及中正國寶社區等處排水溝也出現大量泡沫，有孩童經過看見，還以為是下雪堆積在路邊，環保局出動灑水車清洗路面時，發現泡沫遇水會擴散，改以人工方式清掃。

當地仁義里長王柏力指出，壽山路一帶山上並未設置洗衣工廠，他擔心是消防泡沫，不過，經消防人員初步勘查，現場並非消防泡沫，消防局今天也無接獲壽山路一帶火警通報，民進黨基隆市議員陳宜到場瞭解表示，基隆市水質先前才發生油污染事件，呼籲市府務必釐清泡沫來源。（編輯：林恕暉）1150128