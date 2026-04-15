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壽山非洲獅離世！台劇曾拍過牠 女主角邵雨薇哀悼：身體不痛囉
【緯來新聞網】高雄壽山動物園的人氣非洲獅「二哥」本月13日辭世，享壽23歲，相當於人類百歲高齡。消息傳出後，令許多民眾不捨，而台劇《動物園》曾在該地取景拍攝，女主角邵雨薇也發文哀悼：「身體不痛了，一路好走」。
壽山動物園非洲獅「二哥」離世，邵雨薇發文哀悼。（圖／翻攝自Shou Shan Zoo 壽山動物園、邵雨薇臉書）
非洲獅「二哥」在2010年來到壽山動物園，由於年邁身體逐漸出現問題，2022年右眼被發現患有慢性角膜炎、葡萄膜炎及青光眼併發白內障，經醫療團隊評估後，進行右眼摘除手術。另外，由於咀嚼能力退化，牙齒鬆動，園方也為二哥拔除上犬齒並將肉切丁餵食。
二哥享壽23歲，相當於人類的百歲高齡。（圖／翻攝自Shou Shan Zoo 壽山動物園 臉書）
不只如此，「二哥」近年還飽受青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等慢性疾病影響。儘管醫療團隊多次進行治療和手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，但仍難敵整體機能老化，最終於13日上午安詳離世。
台劇《動物園》1年多曾在壽山取景拍攝，劇組粉專曾發文懷念二哥威武的吼聲和煞氣十足的步伐。如今傳出離世，女主角邵雨薇昨天在IG貼出影片，可以看到二哥雖然少了一隻眼睛，但仍散發出百獸之王的霸氣，她哀悼寫下：「帥氣二哥，謝謝你在高雄陪伴大家這麼多年，身體不痛囉，一路好走」，語句充滿不捨。
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