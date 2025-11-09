壽星撿屍女大生性侵！一旁5人不救還「插入、掐奶」 喊：一個一個來X

（社會中心／高雄報導）高雄一名女大生在同班男同學生日聚會上，遭壽星洪姓男子性侵，現場另有5名男同學在場卻未制止，甚至有人趁機對被害人進行不當觸摸。案件歷經三審定讞，最高法院維持原判，依強制性交罪判洪男4年徒刑；另一名陳姓男子則依強制猥褻罪判刑10月，緩刑3年，並須支付公庫15萬元及接受法治教育3場次，其餘人則因證據不足獲判無罪。

檢方調查指出，女大生（化名小美）與洪男、陳男等人為同班同學。2021年9月4日晚間，小美受邀前往屏東一處同學住所參加洪男生日派對。當天眾人一同唱歌、飲酒、玩遊戲至深夜，約凌晨5點，小美酒後不適上樓休息，洪男隨後跟上，假借關心之名進入房間，卻趁她意識不清時性侵得逞。

示意圖／高雄一名女大生在同班男同學生日聚會上，遭壽星洪姓男子性侵。

根據判決書內容，當時陳男及其他同學上樓時，撞見洪男的不當行為，但並未立即制止。小美事後向朋友求助並報警，全案經檢警偵辦後移送法院審理。

一審法官認定，洪男與另兩名同學共同觸法，分別判處8年至5年不等徒刑。案件上訴至二審後，法官認為部分被告涉案程度及證據不足，改判洪男4年徒刑、陳男10月徒刑緩刑3年，另3人無罪。檢方不服再上訴。

最高法院在審酌被害人供詞與現場證據後指出，小美部分陳述前後不一致，無法作為認定其他被告犯罪之唯一依據，且其他同學均否認曾聽到「輪流」等言語，證據不足，因此駁回上訴，維持二審判決，全案定讞。

法院強調，雖部分被告因證據不足未被定罪，但洪男性侵行為明確成立，依法應受嚴懲。另陳男在場未制止並有猥褻行為，其罪責同樣成立，應接受相應懲處與教育。

此案引發社會關注，大學校園與性別團體呼籲，學生聚會應避免過度飲酒，並建立「旁觀者介入」觀念，遇有疑似性暴力行為時應即時阻止、報警或求助，避免悲劇重演。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

