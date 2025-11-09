壽星辦趴「硬X女同學」！5男圍觀趁機「連結、偷抓麻糬」
社會中心／張予柔報導
高雄一名女大生小美（化名）參加同班洪姓男同學的生日趴，卻在聚會結束後慘遭洪男性侵，現場其他5名男同學不但沒有出手阻止，還在一旁圍觀，陳姓男同學甚至趁機襲胸。全案經三審，最高法院日前做出最後裁定，依強制性交罪判洪男4年徒刑、陳姓男同學犯強制猥褻罪判刑10個月，緩刑3年，須向公庫支付15萬元並接受法治教育三場，其他人則無罪，全案定讞。
洪男邀請被害人小美參加慶生趴，竟趁機性侵小美，其他人卻旁觀此事。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）
據了解，案發於2019年間，洪男邀請包括被害人小美在內的多名同學前往屏東林姓同學家中慶生。當晚眾人唱歌、喝酒玩樂至深夜，小美因酒醉先行上樓休息，洪男假借關心進入房間，竟在小美明顯拒絕下強行性侵。此時，陳、林男等5名男同學也上樓查看，發現洪男正在性侵小美，有人舉手機照亮現場，卻未出手制止，有人甚至在旁邊聊天、嬉鬧，陳更伸手摸胸「趁機占便宜」，場面一度混亂。
。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）
洪男甚至喊到「好了，停下來了，要一個一個來」，眾人才陸續退出房間，而陳男企圖和小美發生關係被她拒絕，小美趁機跑到浴室傳訊友人求救，並報警處理。案件一審時，5名男同學都沒認罪，洪男甚至辯稱小美同意；其餘人則作證曾聽到洪男與小美的呻吟聲，表示只是「看他們在玩」，不覺得有異常。然而事後洪、陳兩人分別傳訊道歉，洪男甚至寫下「我做了齷齪的事讓妳受傷」等語，成為關鍵證據之一。
最高法院日前依強制性交罪判洪男4年徒刑、陳男犯強制猥褻罪判刑10個月，緩刑3年，須向公庫支付15萬元並接受法治教育三場。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）
一審法官認為洪、陳行為明確，依共同強制性交罪分判8年及5年徒刑。案經上訴後，二審法官調查認為，陳男是在洪男犯行後才伸手猥褻，並無共同犯意，改依強制猥褻罪判刑10個月、緩刑3年；洪男則依強制性交罪改判4年徒刑。林姓同學與其餘兩人因證據不足，均判無罪。
檢方不服再上訴，主張被害人小美供稱洪男當時曾說出「一個一個輪流來」等語。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）
檢方不服再上訴，主張被害人小美供稱洪男當時曾說出「一個一個輪流來」等語，且她在諮商時多次提及這句話是創傷來源，可見其他人並非單純旁觀。然而最高法院審酌相關證據後，認為小美部分供詞前後矛盾，且在場證人皆否認聽聞相關言語，證據不足以推翻原判，最終駁回上訴，全案定讞。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：壽星辦趴「硬X女同學」喊：一個一個來！5男圍觀起鬨趁機「連結、偷抓麻糬」
更多民視新聞報導
女子搶珠寶店失手！遭店主制伏「狂扇20巴掌」暴揍片流出
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
中國最牛軟飯男驚傳離世！傳繼承女星「千億遺產」超慘晚年曝
其他人也在看
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 5 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 22 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 6 小時前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 5 小時前
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。民視 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 7 小時前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「家人認為我是沒用的老人」 遭詐460萬1年開庭20次 沒拿回任何錢
台灣投資詐騙案件層出不窮，一名新北市男子就成為假投資詐騙的受害者，被騙走460萬元後，人生徹底改變。這位男子不僅家庭關係緊張，被家人視為「沒用的老人」，一年來更奔波法院達20次，卻仍未能追回任何款項。根據打詐儀表板數據顯示，截至11月4日，全台假投資詐騙財損金額高達8000多萬元，儘管各地警方積極打擊詐騙，但假投資詐騙仍居各類詐騙手法之首，主要是因為詐騙集團善於利用人性弱點，加上跨境犯案增加了偵辦難度。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」
國道2號及台中市台灣大道在同一天內接連發生大貨車貨物掉落事故，嚴重影響交通！一輛大貨車疑因未將12個太空包綑紮牢固，導致太空包佔據整條車道，讓後方車輛寸步難行。而台中也有一輛大貨車因未鎖好貨艙門，整箱啤酒散落一地，迫使用路人繞道而行。兩名駕駛皆已被警方依法開單舉發，所幸事故並未造成人員傷亡。專家呼籲，駕駛人出門載運物品時，務必謹慎確實捆紮，以免釀成意外！TVBS新聞網 ・ 1 天前
「車牌被註銷」掛假牌上路 19歲高中生遭警AI巡邏揪出 面臨重罰
19歲沈姓高中生因機車改裝被告發後未補驗，車牌遭註銷，為繼續騎車竟上網訂製假車牌，結果再度被警方攔查！根據最新法規，使用偽造車牌上路最高可罰7萬2千元，十年內二度犯案將直接沒收車輛，同時還可能面臨偽造文書罪，最高可處5年徒刑。警方強調，任何違規改裝或使用偽造文件的行為，最終都將付出沉重代價！TVBS新聞網 ・ 1 天前
軍公教年終獎金 明年2/6發放
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前