壽險三巨頭AI人才 釋2萬職缺

因應AI浪潮，國內壽險業三巨頭在2026年開春即正式啟動徵才計畫，累計釋出逾2萬名職缺，由於不少職缺鎖定AI人才，為國內求職市場增添一股創新活力。

國泰金控表示，今年釋出7600名職缺中，很大一部分是「數位科技」人才，預計招募逾800名數位科技人才，人數連續4年正成長，期望擁抱AI跨域人才加入團隊；富邦金則首度釋出AI數位服務組別，全面擴大多元事業核心人力布局，為未來數位金融戰力做準備；南山人壽表示，今年釋出600名各類型專業人才，如AI應用研發工程師、數據科學家、資安技術人才等，要引領趨勢跟上數位科技與AI轉型腳步。

廣告 廣告

由於AI科技人才激增，國內壽險三巨頭徵才人數也跟著增加；國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信啟動徵才計畫，預計招募逾7600名內外勤職缺；富邦金控暨各子公司聯合徵才，預計招募6900名金融人才，加計南山人壽5600名內外勤團隊，累計釋出逾2萬名職缺。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融產業正處於數位轉型、創新發展關鍵期，富邦金控積極延攬金融創新、資訊科技、數據科學等科技專才，加速儲備數位與數據關鍵戰力，但也同時擴大招募風險控管人才，積極強化營運韌性。

挺新住民 東南亞語專才夯

國泰金控表示，AI從輔助工具進化到可自主推論，可打造以人為中心的金融科技應用，相關人才需求持續擴張，今年有廣招逾800名菁英的計畫，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺；以人壽運用AI為例，資料科學分析、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求。

南山人壽表示，除600名各類型專業人才外，這次期望有5000名業務新血加入，以「青壯年」、「年輕世代」雙軌作為核心增員策略；為落實普惠金融，今年比較特別的是除熟稔中文能力外，也期望延攬具東南亞語系能力（如印尼語、泰語、越南語等）企畫與客服人才，廣泛照顧新住民。

MA年薪 首年有望拚百萬

金融業徵才最受矚目就是儲備幹部徵才計畫；國泰金「三大儲備幹部」徵才將於2月中上旬開跑，今年共祭出77名職缺招募海內外優質人才，首年即有挑戰百萬年薪的機會；富邦MA儲備幹部計畫已開始報名，今年預計招募28組、近70名，人數可望再創新高，更首度招募AI數位服務組別，為展現儲備未來數位金融戰力的決心；南山人壽也將透過招募「MA儲備幹部計畫」及全年度多元領域登峰者計畫，提前布局校園優秀人才。

國泰金控表示，金控預計招募12名GMA（Group/Global Management Associate），透過兩年半跨集團各子公司的輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業領域，致力培養具有策略及跨領域思維的「金融策略家」，期望金融、數位科技、法律等各類長才者來挑戰；而MA人數最多子公司是國泰世華銀行，預計招募55名CMA。

富邦金表示，MA計畫推出22年以來，培育數百位菁英目前擔任金控、各子公司要職，甚至已成為事業單位總經理、投資單位副總經理以及各領域單位主管；以台北富邦銀行為例，近年海外版圖擴張，2025年韓國首爾辦事處開業，澳洲雪梨分行、日本東京分行及印度分行亦積極籌備中，極需具備外語能力、高學習力及跨文化適應力儲備人才，近年已有多名MA於培訓後即外派至不同海外分行，歡迎熱愛挑戰、渴望站在國際金融前線的領航菁英加入。