壽險下波投資瞄準AI題材 搭配長期債券和其他固定收益資產
壽險業者11月獲利了結部分股票部位後，將依據國內外經濟基本面、主要央行貨幣政策展望、國際匯市行情調整資產配置；針對AI是否有泡沫化疑慮，壽險業者認為，對部分AI供應鏈和大型雲端服務供應商（CSP）題材仍看多，並搭配長期債券和其他固定收益投資布局，創造穩定現金流。
壽險業者普遍認為部分AI相關標的仍有成長空間。富邦人壽認為，所謂泡沫說是指資本市場對新創公司估值追捧，至於大型CSP、企業及主權國家資本支出皆基於實質需求，這些大型CSP有正現金流、負債率低且評價也未明顯偏高，同時企業陸續導入AI應用、提升生產效率，如軟體、廣告行業等，AI發展仍是趨勢。
富邦人壽說，投資上除考量成長潛力，還需考量企業評價位置及財務情況，密切關注產業變化、審慎選取投資標的。
國泰人壽在過去幾波股票操作實現資本利得後，目前重點投資策略仍以長期固定收益為核心，第3季底累計國內股票部位約5,510億元，年化報酬率達12.5％。隨Fed重啟降息，有利降低因匯市避險所需付出的傳統CS避險成本，至於股票操作則依市況靈活調整。
新光人壽認為，國內股市持續看多半導體與部分AI供應鏈相關族群，海外市場部分則視市場動向逐步回補大型科技股與AI概念股，對AI發展趨勢信心不減。
凱基人壽指出，這次AI熱潮屬於革命性的技術發展，投資者對AI所持樂觀態度，進而提供大量資本，資助原本屬於高風險的晶片研發及數據中心等基礎建設。面對目前市場的AI泡沫疑慮，會慎選投資標的，掌握AI成長獲利機會並規避風險，台灣作為AI晶片與零組件重要生產基地，將持續關注AI類股中長期投資機會。
南山人壽表示，經營以長期穩健為原則，資產配置主要以長期持有為目的，且以信用品質良好之固定收益資產為主，其他資產為輔。
更多udn報導
妹子被迫聽隔壁房恩愛聲 她嘆活該不聽網友評論的勸
好萊塢女星紐約街頭被車撞死 享年60歲
狠男灌麵湯虐死妻 冷血致電岳母：妳女兒不行了
那話兒太小找嘸女友？母拖大學兒就診 醫檢查嚇壞
其他人也在看
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 1 天前 ・ 43
【Hot台股】鴻海跌破230元 網喊「公公繼續吃韭菜」分析師：利多出盡後回檔
今日社群台股最Hot議題 「公公繼續吃韭菜，韭菜錢多。」、「公公翻綠 下去」、「公公真的是爛到哭」、「ai都紅了，就公公綠的，又是你你最爛」、「99公公」、「公公有啥好買的，外豬90幾萬張一直嘗試出貨。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
低軌衛星全面復甦！這「太陽能電池大廠」熱度失控...5天狂噴47% 逾14.7萬張排隊買不到
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會（Fed）降息，激勵台股多檔大型權值股，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）止跌回彈，帶動今（12...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前 ・ 39
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 6
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 1
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 11
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
BBU族群嗨漲！順達飆逾7% 錸德挾逾2萬張大量鎖漲停 逾9千張排隊等買
BBU族群今（11）日續強，錸德（2349）挾2.7萬張成交量強鎖漲停12.8元，仍有逾9千張買單高掛，帶動同集團錸寶（8104）漲逾半根停板，指標股順達（3211）也在盤中大漲超過7%，激勵新盛力（4931）、興能高（6558）、加百裕（3323）、系統電（5309）等連袂上揚，成為盤面吸金指標之一。分析師指出，錸德近期量滾量上攻，12月以來走出強勢行情，只要未見大量長黑反轉訊號，仍具備續強空間。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 20 小時前 ・ 1
人均GDP贏韓卻無感 38K薪資揭貧富落差/記憶體稱霸成交榜 華邦電華東母子檔大爆量/光電概念強襲 多檔漲停盤面最亮｜Yahoo財經掃描
美股在聯準會啟動降息後漲跌互見，市場一方面消化甲骨文財測利空，另一方面也持續關注AI投資周期與政策態度。道瓊強漲1.34%，創歷史收盤新高；標普500指數小漲0.21%、同樣改寫歷史收盤新高；那斯達克指數小跌0.25%，費城半導體指數亦下跌0.75%。科技股表現分歧，其中谷歌因歐盟反壟斷調查傳聞與AI競爭壓力再跌2.27%；半導體族群同樣走弱，台積電ADR同步承壓，收跌1.45%。美股整體氛圍仍圍繞在降息後的資金重新配置氛圍。 亞股今日普遍反彈，擺脫前一日的疲弱表現。日股強彈1.37%，韓股走強1.38%，而港股同樣強漲1.75%，陸股亦小幅收高，區域市場氣氛轉趨回穩，也觀望日本央行下周利率決議方向。 台股今（12）日在台積電(2330)止跌回穩與金融權值股強力點火下，終場上漲173.27點、收28,198.02點，成交金額4,757.18億元，周線連3紅。台積電回神走揚帶動大盤情緒改善，金融族群成為最大助攻，中信金(2891)勁揚改寫28年新高、富邦金(2881)同創29年高點。盤面上記憶體族群人氣火熱，受DRAM報價全面調升帶動，華邦電(2344)爆量衝新高、成交量居冠，華東(8110)、力積電(6770)、旺宏(2337)輪動走強；太陽能概念股亦因SpaceX資料中心與掛牌題材激勵，元晶(6443)亮燈漲停。電子、金融、綠能多線點火，使指數順利站回28,000點之上。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前 ・ 17
14檔ETF 迎年底除息行情
統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人，想參與這波除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
央行下周理監事會 近7成民眾希望繼續打炒房到明年
央行下周即將舉行理監事會，打炒房及第7波信用管制是否延長等房市政策受矚目。據永慶房屋最新出爐民意調查顯示，過半數民眾認為央行打炒房有效，有助打擊炒作與房價上漲。同時有69%、將近七成的多數民意支持該政策延續至2026年。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 18
錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑
2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
11月上市三大慘業曝！ 貿易百貨業年減28%最凶
11月上市三大慘業曝光！證交所表示，貿易百貨業受到子公司外匯變動及金融商品損益影響，營收年減28.74%；電器電纜業因美國關稅與景氣衰退，年減20.15%；水泥業也受累景氣放緩，年減超過一成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
PCB族群齊揚！金居出關續漲炸量151億元 「鑽針大廠」連2天漲停噴6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI應用需求持續強勁，PCB族群昨日行情亮眼，今（11）則延續該漲勢，不過台股大盤走疲，截至10點30分，加權指數落在28...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣50正2將「1拆17」？ETF分割潮來襲！ ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？投資人必知的3大好處｜投資診聊室
（0050）、富邦科技（0052）、國泰臺灣加權正2（00663L）陸續完成分割，美股同樣有大量ETF進行分割，特別是槓桿型ETF，如TQQQ、QLD、SSO等，2025儼然是ETF分割的「大年」。 本周投資診聊室就來解答：ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？分割後的股票更值得買入嗎？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3