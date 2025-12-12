壽險下波投資瞄準AI題材 搭配長期債券和其他固定收益資產

新台幣示意圖。聯合報系資料照

壽險業者11月獲利了結部分股票部位後，將依據國內外經濟基本面、主要央行貨幣政策展望、國際匯市行情調整資產配置；針對AI是否有泡沫化疑慮，壽險業者認為，對部分AI供應鏈和大型雲端服務供應商（CSP）題材仍看多，並搭配長期債券和其他固定收益投資布局，創造穩定現金流。

壽險業者普遍認為部分AI相關標的仍有成長空間。富邦人壽認為，所謂泡沫說是指資本市場對新創公司估值追捧，至於大型CSP、企業及主權國家資本支出皆基於實質需求，這些大型CSP有正現金流、負債率低且評價也未明顯偏高，同時企業陸續導入AI應用、提升生產效率，如軟體、廣告行業等，AI發展仍是趨勢。

富邦人壽說，投資上除考量成長潛力，還需考量企業評價位置及財務情況，密切關注產業變化、審慎選取投資標的。

國泰人壽在過去幾波股票操作實現資本利得後，目前重點投資策略仍以長期固定收益為核心，第3季底累計國內股票部位約5,510億元，年化報酬率達12.5％。隨Fed重啟降息，有利降低因匯市避險所需付出的傳統CS避險成本，至於股票操作則依市況靈活調整。

新光人壽認為，國內股市持續看多半導體與部分AI供應鏈相關族群，海外市場部分則視市場動向逐步回補大型科技股與AI概念股，對AI發展趨勢信心不減。

凱基人壽指出，這次AI熱潮屬於革命性的技術發展，投資者對AI所持樂觀態度，進而提供大量資本，資助原本屬於高風險的晶片研發及數據中心等基礎建設。面對目前市場的AI泡沫疑慮，會慎選投資標的，掌握AI成長獲利機會並規避風險，台灣作為AI晶片與零組件重要生產基地，將持續關注AI類股中長期投資機會。

南山人壽表示，經營以長期穩健為原則，資產配置主要以長期持有為目的，且以信用品質良好之固定收益資產為主，其他資產為輔。

