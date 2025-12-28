壽險主管出軌下屬！正宮見「衣衫不整」怒告 結果出爐

雲林一名在壽險公司任職的許姓女子，與已有家室的上司發展出婚外情。（示意圖／翻攝自pexels）





雲林一名在壽險公司任職的許姓女子，與已有家室的上司發展出婚外情，不僅多次相約出遊、同居，甚至被正宮當場撞見兩人衣衫不整，一怒之下告上法院，如今判決結果也出爐了。

雲林一名在壽險公司任職的許姓女子，與已有家室的上司發展出婚外情。（示意圖／翻攝自pixabay）

主管與部屬發展婚外情

根據判決書，原告正宮主張，許姓女子在某人壽任職期間，結識了身為上級主管的丈夫。許女在明知對方已婚的情況下，自112年9月起開始與男方頻繁約會。根據法院調查，兩人不僅曾一同拍攝摟腰、親吻臉頰等親密照片，更曾假借送保單名義共遊雲林，甚至多次在男方家中過夜。最令正宮崩潰的是，她在112年12月曾親眼目睹許女與丈夫在客廳衣衫不整，兩人事後更變本加厲前往高雄度過兩天一夜，種種行為嚴重破壞了正宮的婚姻幸福。

小三辯稱遭法院駁回

面對指控，許女辯稱男方已經在離婚協議中承諾給付正宮200萬元作為精神慰撫金，認為正宮的損害已經獲得補償，不應再向她要求賠償，否則屬於重複求償。然而，法官審理後認為，男方承諾的200萬元除了包含外遇賠償，還涵蓋了對家庭照顧不周及夫妻剩餘財產分配等多項彌補，並非單純針對本件侵權行為的清償。且根據法律規定，數人共同侵害他人權利應負連帶賠償責任，除非正宮明確表示免除許女的債務，否則許女仍須負起賠償之責。

雲林地院判決結果

雲林地方法院審酌後認定，許女明知男方有家庭，卻未能保持適當社交距離，甚至在訴訟期間仍持續與對方同居，顯見其對正宮配偶權的侵害程度已達情節重大。法官考量正宮現任職於金融業，年收約73萬元，而許女曾任保險業務員，現轉為兼職且收入不穩定，加上男方已先行支付正宮10萬元賠償金。在綜合衡量雙方經濟能力與損害程度後，判定許女應再給付正宮25萬元，並加計年息5%的利息，全案仍可上訴。

雲林地方法院判定許女應再給付正宮25萬元。（圖／翻攝自Google maps）

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿