壽險公司12月又見美元保單 宣告利率4.35%

美元利率維持高檔，壽險公司12月宣告利率大戰又有新變化，新光人壽11月推出五張美元利變壽險，其中有一張宣告利率達4.35%，與台灣人壽、合庫人壽、友邦人壽及遠雄人壽同列為最高水準。

新台幣保單部分，國壽昨（1）日宣布調降三檔停售商品9至10個基點。另據統計，今年前十月整體利變險銷售達2,749.7億元，年增19.3%，已達去年全年近九成的成績。

壽險業12月宣告利率大多按兵不動，美元商品部分，新光人壽因11月推五張新美元保單，其中一張宣告利率為4.35%，與宣布12月份不調整美元保單宣告利率的台灣人壽、合庫人壽、友邦人壽及遠雄人壽並列冠軍。

新光人壽表示，因應2026年商品推動策略，11月推出五張新美元保單，以提升客戶權益為主要商品訴求，涵蓋各種繳費年期及目標客群，其中以新光人壽美傳世外幣利率變動型終身壽險宣告利率4.35%最高，訴求第三年起提供身故保障，透過宣告利率機制讓資產與保障同步增值，同時兼顧累積保障及資產傳承。

台灣人壽指出，該公司美元保障型商品未調整，最高宣告利率仍為4.35%。會視市場需求，決定是否推出新商品。三商壽表示，預計12月推出新美元利變保單，提供有美元資產之保戶可反映市場利率的終身保障，該商品宣告利率為4.25%，目前三商美邦人壽美元利變保單最高宣告利率為4.3%。

另，國泰人壽、凱基人壽、元大人壽、臺銀人壽、全球人壽、台新人壽、南山人壽、安聯人壽宣告利率最高4.3%。

