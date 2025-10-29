壽險公會拚數位信任！FIDO結合電子簽章超方便 技術擴及5大保經

壽險公會今日舉辦「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，宣布結合 FIDO與 電子簽章技術，正式達成理賠服務全程無紙化；同時，「保險理賠醫起通」服務不僅持續擴大醫院合作網絡，更首次將成果與「行動理賠聯盟鏈」延伸至保險經紀人公司，數百萬的保經客戶，也能享受一站式、無差別的數位便利。

FIDO全稱為Fast IDentity Online，是透過生物辨識（例如臉部辨識或指紋辨識）註冊成一組密碼，讓用戶能快速且安全登入的技術標準。

所謂的FIDO與 電子簽章技術結合，簡單說，民眾以臉部辨識等方式，登入保險存摺，進行理賠申請時，原本要簽署很多文件，但透過電子簽章，可輕鬆點選同意，系統會轉化成pdf檔，取代以往的紙本，讓保險公司可以輕鬆審核，而這個過程都透過FIDO來確認身分，證明數位信任技術能有效解決民眾過往痛點，也能達成理賠服務全程無紙化。

根據參與驗證的保險公司回饋，數位化申請流程預估可縮短1至4個工作日的作業時間，顯著提升理賠效率。

而且，透過「保險理賠醫起通」服務，保戶只需線上授權，醫療院所即可將診斷書與收據，直接透過區塊鏈加密傳輸至指定保險公司，避免了紙本郵寄、文件遺失或人工錯誤的風險，也不需像過往一樣，申請醫療險理賠時，必須往返多家醫院及保險公司。

壽險公會理事長陳慧遊（下圖中，記者李錦奇攝影）表示，信任是保險業永恆根基，數位信任則是邁向下個時代的鑰匙，今天的成果發表，將創新科技轉為大眾有感的便利服務，與安心的資安保障，也展現業界自律的決心，很高興今天與大家一起見證新里程碑。

陳慧遊說，此次有2大面向，實現關鍵突破：

1. FIDO跟電子簽章結合，實現理賠全程無紙化

2. 「保險理賠醫起通」，跨域整合，深化保險理賠服務，透過區塊鏈加密傳輸，讓醫療院所跟保險公司的數據傳輸，高效安全傳輸，解決民眾長期痛點，並首次擴大到保險經紀人通路。

數位信任技術，首波已導入5家保經公司，讓這5家公司的保經業務員，也能將客戶的理賠申請，快速轉給保險公司，既可提升協助理賠能力，也能讓數百萬保經客戶享受到一站式、無差別的數位便利，落實公平待客及友善服務精神。

保險經紀人公會理事長李正之(如上圖，記者李錦奇攝影)受訪時指出，非常感謝壽險公會理事長陳慧遊，讓保經保代銷售者都能運用工具，更快速精準完整解決客戶問題，對社會、對保戶都好，讓愛跟責任能夠延續。

數位產業署署長林俊秀表示：「數位信任技術為保險產業創造更多可能，本次由壽險公會組隊參加的場域驗證計畫，透過與醫療院所、保經公司、第三方驗證平台等互動、拓展服務網絡，不僅強化該產業的數位信任安全，亦為產業建立最佳典範。

林俊秀強調，沒有數位信任，就沒有數位產業，壽險公會今天的成果發表，對促進數位信任與數位交易，很有幫助。

展望未來，壽險公會強調，將持續優化數位信任服務，例如將數位驗證技術，延伸至出院即理賠等更多高頻率的保險服務場景，讓民眾出院時，保險理賠金直接繳付醫療費用；此外，也將持續朝「單一窗口、文件互通、全程無紙化」的終極目標邁進，強化保險業在數位轉型中的領導地位，為台灣金融保險產業的創新立下里程碑。

