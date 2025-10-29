壽險公會推動理賠無紙化 下階段拚出院即理賠

（中央社記者蘇思云台北29日電）壽險公會今天舉行記者會，攜手保經公會推動行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制試辦案，預計年底試辦完成，若順利明年有望上線，民眾透過保經公司業務員的行動裝置可完成一站式數位理賠申請服務，下一階段希望達成「出院即理賠」目標。

中華民國人壽保險商業同業公會今天下午舉辦「數位躍進．信任啟動－保險業數位信任服務成果發表會」，展示由數發部數位產業署輔導「產業數位信任推動工作小組（SIG）暨場域驗證計畫」的階段性成果。

廣告 廣告

數發部數位產業署署長林俊秀表示，數發部與各行各業合作，讓數位科技落地應用，感謝壽險公會與保經公司參與，透過運用區塊鏈、FIDO與電子簽章技術，對促進數位信任很有幫助，一站式理賠也讓民眾很有感。

壽險公會理事長陳慧遊致詞時表示，壽險公會這次完成數位發展部數位產業署「企業數位信任驗證」成果，不僅導入新系統，更展現產業自律與建立標準的決心。這次在2大面向突破，第1，把國際標準的FIDO技術與電子簽章結合，實現理賠服務全程無紙化，縮短理賠文件準備時間，不僅是資安承諾，更是對環境永續發展的具體貢獻。

陳慧遊表示，第2，深化「保險理賠醫起通」服務，透過區塊鏈加密傳輸，讓醫療院所與保險公司間的數據安全且高效流動，解決民眾長期理賠痛點。

保經公會理事長李正之表示，保險公司跟保經通路之間屬於專業分工，保經業務員也是第一線最了解用戶需求的人，透過數位理賠，可以快速幫助有需要的家庭完成理賠，這次有5家保經參與試辦案，後續還有很多公司躍躍欲試。

壽險公會表示，這次結合FIDO與電子簽章技術，達成理賠服務全程無紙化，同時「保險理賠醫起通」服務不僅持續擴大醫院合作網絡，更首次把成果與「行動理賠聯盟鏈」延伸到保險經紀人公司。

過去民眾申請醫療險理賠時，必須往返多家醫院及保險公司的痛點，透過「保險理賠醫起通」服務，保戶只需線上授權，醫療院所即可將診斷書與收據直接透過區塊鏈加密傳輸至指定保險公司，避免紙本郵寄、文件遺失或人工錯誤的風險。

壽險公會攜手保經公會於今年6月底推動「行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制」試辦計畫，預計試辦到年底，參與者涵蓋6家壽險與5家保經，若順利的話明年可正式上線，參與驗證的保險公司回饋，數位申請流程可以讓理賠作業時間從平均7天縮短到5天。

至於下一階段目標，壽險公會希望拚達成「出院即理賠」目標，民眾出院結帳時，保險公司可以直接把理賠金算好直接給醫院，讓民眾安心養病，不用進行理賠申請作業。

磊山保經業務總經理林世德今天也代表出席記者會，林世德表示，磊山保經很高興成為首批參與理賠聯盟鏈的保經公司，這項整合行動理賠聯盟鏈與保險理賠醫起通的服務，透過導入電子簽章、FIDO等技術，業務員用行動裝置可協助保戶線上完成數位申請書填寫、身分驗證與醫療資料授權，達到一站式理賠。（編輯：林家嫻）1141029