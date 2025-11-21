壽險公會提匯率評價會計制度調整建議 15年3大鋼釘助業者換骨

壽險公會副理事長、國泰人壽執行副總林昭廷，說明匯率評價會計制度調整建議。(記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險公會近期將匯率評價會計制度調整建議送交金管會，今以媒體茶敘的方式對外說明。根據壽險公會的規畫，希望透過15年暫行的過渡措施，節省壽險業無謂的避險支出，強化業者自我保險能力，進而調整資產負債結構，改善幣別錯配的現象，並粗估可增加國內投資多達6兆元。

壽險公會理事長陳慧遊表示，經過壽險的會計制度調整後，全台灣會看到更健康、更強壯的壽險產業，台灣是民主社會，各種意見都能溝通，壽險業也會傾聽各界的意見。

壽險公會副理事長、國泰人壽執行副總林昭廷說明，國內固定收益市場天期偏短、規模有限，無法吸收來自壽險業高達數十兆的長期資金，使壽險業者轉向海外投資長天期美元債券。於是形成資產端美元化，而負債端仍以新台幣計價，全球罕見的結構性幣別錯配，因此每當匯率波動，壽險業就提心吊膽。

台灣明年將接軌IFRS 17，但林昭廷指出，債券被分類為FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產)，其利率變動入OCI(淨值)，但匯率變動卻進入損益，短期匯率波動迫使業者大量採取短天期CS/NDF避險，導致損益波動，避險成為「會計制度要求」，而非真正經濟需求。

此外，他也指出，IFRS並非完全缺乏在地調整彈性，歐盟都針對不符合IFRS原文進行調整，顯示特殊金融環境下進行會計制度調整並非不可行。

壽險公會提出的「接骨手術將打3大鋼釘」，第1根鋼釘是會計評價允當表達壽險業長期經濟特性，透過調整匯率評價會計制度，匯率公允價值部分改採攤銷方式，並在附註中完整揭露的方式，允當表達壽險長期經濟特性。

林昭廷說明，會計評價回歸長期經營實質，避免制度性過度避險。從外匯價格變動準備金制度實施13年的成功經驗已證明，允當表達搭配資訊揭露，反而能獲得投資人與信評機構認可，外匯價格變動準備金餘額也從制度上路初期的192億元，成長至2024年底逾2000億元。

外準金制度的實行，業者得以調降NDF避險比率，改善NDF價格偏離之高昂成本現象，多年來節省無謂避險支出約1兆元。壽險公會此次提出4項匯率評價會計制度調整建議方案，正是借鏡外準金制度的成功經驗，提出15年「暫行措施」，目的除在反映長期經營特性外，更為壽險業爭取時間調整資產負債結構、強化財務體質與資本。

第1根鋼釘讓避險回到經濟實質，並進一步成為後續改革的基礎，啟動第2、第3根鋼釘，分別是建立自我保險機制以及調整資產負債結構。

第2根鋼釘建立自我保險機制、強化壽險業長期風險承擔能力。林昭廷說明，當避險比例回到合理水準後，保險業者才可以將節省的避險成本累積到外匯價格準備金及特別盈餘公積，強化自我保險能力。

根據他估算，降低NDF約20%，能降低壽險業每年約900億避險支出，15年可節省1兆3500億元，分別累積到外匯價格變動準備金以及特別盈餘公積。今年10月外準金餘額約3800億元，加上15年累積的6750億元，外準金餘額破兆元，足以面對匯率波動，達到自我保險效果；累積到特別盈餘公積，扣稅20%後，未來15年將能增加5400億元強化壽險業資本結構。這些暫行措施節省下來的避險成本，不會用於盈餘分派，而是做為業者吸收匯率波動的自我保險準備。

而真正改善幣別錯配，仍需資產、商品與政策等方面的結構性調整，也就是第3根鋼釘調整資產負債結構，從根本改善幣別錯配。

林昭廷說明，資產面需透過監理誘因引導壽險資金回台、提升國內長天期投資標的供給、推動政策性公建與證券化商品；商品面也須去保證化並縮短保證期間；政策面則結合資產與商品面，主管機關也在保險業新一代清償能力制度下規畫「資產負債管理改善獎勵措施」，引導業者改善幣別錯配與存續期間匹配，強化業者財務體質。多管齊下，他估15年約可增加國內投資6兆元。

