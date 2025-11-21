壽險公會提3措施拚轉骨 國內投資未來15年有望增6兆

（中央社記者蘇思云台北21日電）壽險公會今天提出會計評價可允當表達、建立自我保險機制與調整資產負債結構3大措施，以利保險業轉骨，調整會計措施後，預期可以讓業者未來15年中，外匯價格變動準備金與資本增加約新台幣1.3兆元，國內投資可增加6兆元，改善幣別錯配問題。

壽險公會理事長陳慧遊今天在記者會上表示，「月有陰晴圓缺」是人看到的角度，壽險業的會計也因用不同準則而有很大差異。壽險業2024年避險金額達3800億元，過去10年避險規模達2兆元，如果資金以水庫為例，希望不要浪費水，從水庫流出去的水，也希望可以拿來另外發電，公會也希望省下的避險成本可以另有用途。

陳慧遊指出，壽險公會透過3大措施，好比為壽險業打下3根鋼釘，提供15年的轉骨修復時間，壽險資金未來將逐年回到台灣，預計未來15年可以讓外匯準備金與資本增加1.3兆元，國內投資增加6兆元，將成為台灣經濟成長最重要的動能。

壽險公會副理事長林昭廷解釋，壽險業的結構性問題導致台灣壽險幣別錯配問題在全世界別無僅有，1994年台灣保險市場開放外商，整體市場激烈競爭，當時定存利率是8%到10%，保單開始從定期險轉向出現終身壽險商品，當時保單的保證利率乍看很保守是6%，但隨著2000年後整體外在環境利率快速下降後，狀況因此改變。

林昭廷指出，壽險業手上大量資金，在國內固定收益市場淺薄下，壽險業為解決利差損問題，投資國外比例逐年愈來愈高，也造成幣別錯配的問題。

壽險公會提出3大轉骨措施，第一，會計評價允當表達，希望可以透過外匯會計暫行措施15年，調整匯率評價會計制度，匯率公允價值部分改採攤銷方式，在附註中完整揭露，15年結束後回歸原作法。至於相關配套，省下的避險成本必須提列到外匯價格變動準備金與特別盈餘公積，如果實施後，一年可以降低壽險業避險支出900億元，未來15年可節省1.35兆元。

二是自我保險機制，林昭廷指出，現行NDF（無本金交割遠期外匯）避險成本平均約在3%，如果可以省下這部分，壽險公會提案建議在現有基礎下，未來15年中，每年額外提存稅前淨利的5%到外匯價格變動準備金或特別盈餘公積，加速厚實資本，合計未來15年可增加外匯價格變動準備金和資本共1.3兆元。

林昭廷強調，省下的避險成本不會進入盈餘分派，也不會進到股東口袋，而是強化風險承擔能力，外匯價格變動準備金從目前9月底3419億元水準，預期15年後外匯價格變動準備金水準可以超過1兆元，1年內匯率波動在1成內都可抵禦。

他解釋，如果準備金愈多、淨值累積愈高，等於未來面對資本市場更有韌性，這好比個人體格變好，透過健身增加免疫力，自然就不用吃藥。

三是調整資產負債結構，林昭廷指出，更重要的是改善幣別錯配，從資產負債面、商品面、政策面來強化體質。商品面希望朝向去保證化並縮短保證期間，資產面現在也透過各類措施引導資金逐年回到台灣，預估國內投資15年內約可增加6兆元。（編輯：楊凱翔）1141121