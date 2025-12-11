壽險公會攜保經公會試辦行動理賠聯盟 每案平均省約0.5工時

【記者許麗珍／台北報導】壽險公會與保經公會今年6月底啟動行動理賠聯盟鏈試辦，錠嵂保經投入逾500萬元率先加入理賠聯盟鏈試辦行列。依壽險公會統計，每案件平均節省約0.5工時；若向3家保險公司同時申請，等同節省約1.5小時，大幅提升理賠申辦效率與服務量能。

錠嵂保經以「科技賦能」為重要核心能力，錠嵂保經此次率先加入理賠聯盟鏈試辦行列，動員20人技術開發團隊、投入超過500萬元資源，試辦送件累積達422件，送件數達成率逾300％。

廣告 廣告

錠嵂保經表示，理賠聯盟鏈的上線，是讓業務同仁不再需要重複填寫與多方送件，作業效率大幅提升。依壽險公會統計與第一線回饋，每件案件平均可節省約0.5小時工時；如須向三家保險公司同時申請，等同節省約1.5小時，大幅提升理賠申辦效率與服務量能。

根據錠嵂內部資料，透過理賠聯盟鏈申請案件，理賠結案速度明顯提升，最快結案天數案僅三天，展現自動化與流程整合帶來的服務效能。

對保戶而言，理賠聯盟鏈大幅提升便利性。保戶只需申請一份診斷書與收據，即可同步送達多家保險公司；若使用「醫起通」服務，甚至可免申請紙本文件，不僅節省申請費用，更省去往返醫療院所時間，實現一站式理賠。

錠嵂同時深度整合自建的CRM客戶服務系統與ERP理賠管理平台，透過數據分析與智能工具，協助業務團隊更精準行銷、優化組織管理，近三年業績每年皆維持雙位數成長。同時，數位流程也讓錠嵂累積節省超過135萬小時的行政工時，實現「績效提升、效率倍增」目標。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

馬習會後「2跡象」不尋常 劉寶傑：馬英九變了！就是賣台

跨年看完Jolin過馬路就到國聯大飯店 坐看101跨年煙火視角軸線

惦惦吃三碗公 3星座佛系外表暗藏強大野心

