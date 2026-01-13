壽險公會與鼻科醫學會簽MOU 建立醫療保險溝通機制

（中央社記者蘇思云台北13日電）壽險公會今天跟台灣鼻科醫學會簽署合作備忘錄，建立跨專業交流與合作機制。壽險公會表示，未來將在專業諮詢、教育訓練、資訊交流及社會宣導等面向展開合作，促進醫療專業意見與保險制度運作間的相互理解，作為制度精進的參考。

壽險公會今天發布新聞稿，簽署儀式由壽險公會理事長陳慧遊與台灣鼻科醫學會理事長戴志展代表雙方完成，象徵醫療與保險專業攜手合作，深化制度溝通的里程碑。

壽險公會指出，醫療體系致力提供專業的健康照護，保險制度則在風險發生時發揮保障功能，兩者相互配合，共同支持社會安全網的運作。隨著醫療科技進步與民眾健康意識提升，醫療決策與保險理賠實務也日趨多元與複雜，如何在尊重醫療專業判斷同時，兼顧制度公平與資源合理運用，成為各界關注議題。

在保險理賠實務中，壽險公會觀察，部分醫療案件可能涉及專業判斷差異，需透過更充分的專業溝通與資訊交流，以協助相關單位做出審慎且周延的評估。同時，透過正確資訊的傳遞與宣導，有助於增進民眾對醫療與保險制度的理解，強化醫病關係與保險信任基礎。

基於上述共識，壽險公會與台灣鼻科醫學會簽署合作備忘錄，未來將在專業諮詢、教育訓練、資訊交流及社會宣導等面向展開合作。雙方將建立常態化的溝通管道，促進醫療專業意見與保險制度運作之間的相互理解，並持續分享國內外相關發展與共識，作為制度精進的參考。（編輯：張均懋）1150113