壽險公會一站式醫療理賠將增9萬保經大軍 下一步拚出院即理賠
壽險公會今（29）日舉辦記者會，宣布其獲選參與的數產署數位信任推動計畫成果亮麗，其中在一站式醫療險理賠服務（行動理賠聯盟鏈、保險理賠醫起通）部分，將添加9萬名保經公司業務人員共同推廣。壽險公會理事長陳慧遊更是要求，未來3年任期內要做到「出院即理賠」，為國人打造更加安全、便捷、永續的數位保險新時代。
壽險公會資訊應用組主任陳乙棋說明，陳慧遊於第一任理事長期間，把保險理賠醫起通服務推廣到55家醫院，展望第二任任期，「理事長有給我們一個很艱鉅的任務，希望可以完成『出院即理賠』的目標，讓民眾出院結帳時不用再掏出錢來，保險公司可以直接把保險理賠金算好、直接匯給醫院。對民眾來講，他就可以安心養病，也不用進行一些繁瑣的理賠申請。」
壽險公會的4項數位保險服務：保險存摺、行動理賠聯盟鏈、保險理賠醫起通、行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制試辦計畫，獲選為數產署輔導的「產業數位信任推動工作小組（SIG）暨場域驗證計畫」成員，透過保險存摺驗證FIDO（快速身分識別機制），其他3項驗證電子簽章技術的方式，達成醫療險理賠全程無紙化。
林俊秀：保險資金投資AI算力，可以找我
數發部數位產業署署長林俊秀致詞表示，為了讓數位科技在台灣落地生根，數產署與各行各業合作，啟動數位信任專案，獲得壽險公會與壽險公司支持，導入區塊鏈、FIDO、電子簽章等技術，節省紙張、落實ESG，而且，壽險公會的一站式醫療險理賠服務，一家申請、多家受理，真的是讓民眾非常有感。
適逢金管會昨日宣布擴大保險業資金可投資範圍，林俊秀說，他最近有發文給金管會與壽險公會，「保險資金可以投資我的數位產業，叫做AI算力產業。保險公司的主管們，如果有需要投資AI算力中心的話，我會介紹給各位很好的投資標的。」
陳慧遊：壽險業以信任為基石，守護民眾
壽險公會理事長陳慧遊致詞時談到，壽險公會始終將自身定位為政府數位治理政策的積極響應者，在兩大面向實現關鍵突破：首先、FIDO電子簽章，將國際標準的FIDO技術與電子簽章結合，實現理賠服務全程無紙化，大大縮短理賠文件準備的時間，這不只是資安的承諾 也是對環境永續發展的具體貢獻。
其次、保險理賠醫起通的跨域整合，透過區塊鏈加密傳輸，讓醫療院所與保險公司間的數據安全高效流動，有效解決民眾的理賠痛點，「更重要的是，我們將這一站式的服務覆蓋到保險經紀人通路」，證明壽險業堅守普惠金融與公平待客的理念。
陳慧遊於媒體聯訪時談到，壽險公會有保險存摺的服務，民眾透過App就可以查到自己投保的全部人身保險保單。另外，壽險公會也提供利害關係人投保紀錄查詢，有位台北市政府的前高層，妻子不幸身亡，不曉得太太保了多少張保單，下半年跑來找壽險公會協助，凸顯投保紀錄數位化的重要。
陳慧遊致詞時說，壽險公會深知數位轉型的腳步不能夠停歇，將朝向單一申請、文件互通的終極目標邁進，「我們也將數位信任驗證擴展到出院即理賠等更多服務的場景」。壽險業將持續以信任為基石、以科技為動力，成為民眾一生的風險守護者。
李正之：數位工具助攻，更能抓住需求
保經公會理事長李正之致詞時談到，壽險業、保經與保代公司合計從業人員將近40萬人，其中，保經公司將近300家、業務員約9萬人，他們都非常的專業，清楚客戶在不同人生階段的需求，「我們要滿足不同的問題，讓家庭可以獲得理賠補償，繼續走下去。但是因為環境改變、條件改變，方法就要改變。」
李正之說，以前靠紙本紀錄寫的，難免有些被疏漏，有些是老公投保了保險，老婆不知道，或是老婆投保了，老公不知道。透過數位化的保險工具，每一張保單經過業務員的專業需求分析後，不但可以不被遺漏，還可以快速申請理賠，讓保戶的責任與愛能夠延續下去。
今年6月30日起，有5家保經公司參加壽險公會向金管會申請的試辦計畫，包括：錠嵂、智匯、公勝、磊山、富士達，為期半年至12月30日。倘若獲得金管會核准，未來全部的保經從業人員都可以透過壽險公會平台，為客戶提供行動理賠聯盟鏈與保險理賠醫起通的服務，讓更多民眾享受到一家申請、多家受理，以及線上申請診斷證明文件就可以直接傳輸給指定保險公司...等等，便利又安全的數位服務。
更多風傳媒報導
其他人也在看
高市愛樂協會25週年慶暨理事長交接
高雄市愛樂協會二十五週年慶暨第十二、十三屆理事長交接典禮近日晚間在高雄漢來大飯店金龍廳隆重舉行，典禮現場氣氛熱烈、樂音悠揚，會員與嘉賓齊聚一堂，共同見證協會的榮耀時刻與嶄新起點；經過一年精彩活動與用心經營，在第十二屆理事長江珍賢的帶領下，會員人數已突破三百人，創下新紀錄，展現協會蓬勃的成長力與凝聚力。(見圖)主辦單位今(廿八)日說明，當日活動流程莊重而溫馨，包含理監事報告、印信交接、新任理事長致詞與節目表演；當晚安排藝術展覽、合唱團、大提琴與打擊樂演出，以及熱力四射的拉丁舞表演，呈現協會兼容並蓄的藝術面貌與生命力。卸任理事長江珍賢以柏拉圖語錄為引，「音樂，是給宇宙靈魂、給心靈翅膀、給想像自由的一種藝術」，她動情回顧任內兩年來的推動與成果，感謝榮譽理事長、理監事與幹部團隊的 ...台灣新生報 ・ 1 天前
闖屏東焚化廠偷倒廚餘 兩嫌交保
萬丹鄉某處載有外縣市廚餘的畜牧場車輛，兩度闖關前往焚化廠偷倒廚餘，並與環保局、地磅人員發生拉扯；屏東檢方聲押施姓及林姓涉嫌人，經屏東地院裁定兩人分以九萬及兩萬元交保。屏東縣府為防堵非洲豬瘟疫情擴散，嚴禁外縣市廚餘進入縣內崁頂焚化廠處理，僅開放專供縣內產源廚餘去化。萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾八十七噸廚餘進入焚化廠，經發現有大量混入外縣市廚餘並涉申報不實；環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理。未料，該畜牧場二十八日仍派出兩部車輛強行闖越焚化廠管制區入內傾倒，行徑囂張；環保局立即通報警方到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依法移送屏東地檢署偵辦。檢察官漏夜訊問施姓及林姓被告後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
大女兒近照曝光瀏海消失超美！ 小S留言「誰那麼會生啦」網友笑：林志玲？
大女兒近照曝光瀏海消失超美！ 小S留言「誰那麼會生啦」網友笑：林志玲？娛樂星聞 ・ 1 天前
張豐豪當「鏟子超人」何潤東大讚 師徒情誼超暖心
記者戴淑芳／台北報導 影集《夜半11點學校見》終於殺青了，主要演員何潤…中華日報 ・ 10 小時前
專家：普丁輸了但怕俄國內部問題爆發 不敢停止攻擊烏克蘭
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）全面侵略烏克蘭已經 1,343天，其部隊迄今仍困在烏東難以前進。地緣政治策略家布洛林（Mark Brolin）稍早在英國《獨立報》（The Independent）撰文：〈普丁正在輸掉150年來最詭異的戰爭〉，指出烏克蘭衝突已淪為一場鬧劇，但在迷霧背後，俄羅斯的絕望處境正變得越來越清晰。 布洛林指出，普丁團隊希望透過奪取烏克蘭來展現實力和戰略掌控力。結果這場仗打下來，莫斯科的勢力範圍大幅縮水，芬蘭和瑞典加入了北約，俄羅斯也逐漸成了事實上的「中國附庸國」。莫斯科正在失去西方的石油市場，而其所謂的強大軍隊也只控制了烏克蘭一小部分領土。這付出了巨大的人力和經濟代價，卻沒有任何令人信服的理由來解釋，為什麼這個世界上幅員遼闊的國家需要這些額外的土地。 歐洲和美國正一步步地首次以顯著的方式齊心協力反擊。歐洲正在重新武裝；其對俄羅斯的能源依賴正在下降；俄羅斯凍結的石油儲備正被用於為烏克蘭提供資金；而美國最近的政策舉措加劇了石油供應緊張。中國和印度的能源公司似乎比以往更加謹慎，同時似乎也並非毫無道理地擔心會受到二級制裁。西方國家繼續新頭殼 ・ 22 小時前
屏東縣府推出香蕉防風支柱擴大適用獎勵 力挺蕉農發展韌性產業
農業部針對今年受災且具產銷履歷及有機驗證的香蕉農友，補助防風支柱，申請期限至114年10月31日。屏東縣政府不僅加碼補助，為擴大申請對象，推出「三章一 Q 屏東香蕉防風支柱申領獎勵作業」，針對受災且具有三章一Q的香蕉農友，獎勵每支防風支柱三分之一，每支最高上限80元，自即日起開放申請，申請期限至114年12月31日止，並於10月30日起陸續辦理屏北、屏中、屏南3場次說明會，歡迎鄉親踴躍參加。屏東香蕉種植面積共計4,082公頃，年產量約10萬336公噸。平均每公頃可種1,700至2,000株，產量占全台之冠，種植鄉鎮遍布全屏東，內埔、南州、新園、潮州、竹田、高樹、里港、鹽埔等鄉鎮，屏東香蕉外銷量自114年1月1日統計至10月20日止，外銷量189公噸，其中外銷日本約185公噸，足見屏東香蕉具有國內及國際競爭力。然而，香蕉為每年災害中最易受損的作物品項之一，農民辛苦栽種的香蕉植株經常付諸流水，血本無歸。縣府農業處表示，香蕉栽培運用防風支柱作為支撐、抵抗颱風等風災危害，縣府全力支持蕉農發展韌性農業，提升產業競爭力，農業部頒布「114年農業天然災害農業部專案補助香蕉復耕作業程序」，申請對象為產台灣好新聞 ・ 2 小時前
三期肝癌不放棄！雲林男透過免疫合併抗血管新生治療病情獲得控制
【健康醫療網／記者周啟辰報導】過去被稱為「沉默殺手」的肝癌，常在出現明顯症狀時已屬中晚期，讓許多患者一聽到確診就陷入絕望。然而，近年來由於免疫治療的突破性進展，醫界對晚期肝癌的治療策略不再僅止於延長壽命，而是朝向提升療效反應率與生活品質的方向發展。高雄長庚醫院血液腫瘤科陳彥豪醫師強調，免疫治療近年已成為晚期肝癌的重要治療選項之一，讓部分患者的治療負擔減輕，生活步調得以回到日常軌道。 雲林肝癌男南下治療兩年 免疫合併抗血管新生治療下病況獲得良好控制 陳彥豪醫師表示，在過去的治療策略中，肝癌主要依靠手術、放射、化學或傳統標靶治療，傳統標靶藥物常伴隨副作用大、療效有限，導致患者整體預後不佳。近五年來，免疫治療的出現改寫了肝癌的治療格局。陳醫師解釋，免疫治療能有效開啟病患的自身免疫系統，讓身體自己辨識並攻擊癌細胞。相較於傳統標靶，除了副作用更低，臨床觀察顯示，部分患者在此治療後存活時間延長、腫瘤有縮小的情形，有機會進一步評估後續治療，臨床經驗中可觀察到部分患者病況有改善的情形。 其中，他提到一名來自雲林的三期肝癌患者，因腫瘤侵犯大血管無法手術，所幸自健保於2023年起納入免疫治療給付後，於當年8月開始接受免疫合併抗血管新生藥物的組合療法。該患者每三週南下高雄長庚醫院治療，並定期追蹤。經過兩年治療後，影像檢查顯示腫瘤明顯縮小、病灶未再惡化，目前僅需每三個月追蹤一次，整體治療反應良好。對醫病雙方而言，是治療過程中的重要進展。 免疫治療納健保！肝癌患者治療人數隨之增加 自從健保於2023年開始給付免疫治療後，台灣肝癌患者受惠人數明顯增加。陳彥豪醫師指出，過去因傳統標靶治療副作用較大、對身體條件要求嚴苛，使部分病人難以負擔；如今免疫治療的耐受度也被認為較過去改善，只要患者肝功能維持在一定水準，多數人都能安全接受治療。醫師會綜合評估肝功能指數、凝血功能、黃疸值、營養狀況，以及是否有腹水或肝昏迷等臨床表現，確保治療安全。副作用方面，臨床經驗顯示免疫治療相較於傳統化療與標靶藥物，整體耐受度表現更佳。陳醫師指出，免疫治療相關的反應，如因免疫系統活化引起的輕微肺炎或腸炎，其發生率不高，且多數能有效控制，整體風險相較過去傳統療法有改善趨勢。他強調，最關鍵在於病患的衛教與即時回報。一旦即早發現任何狀況，醫療團隊都能迅速介入處理。 肝癌治療選擇比過去多出數倍！多專科合作療程效果更佳 陳彥豪醫師也強調，現行治療模式已邁入多專科整合時代。「以往由單一主治醫師決定療程，現在則是由血液腫瘤科、一般外科、放射科、營養師，甚至中醫部門共同參與。這樣的團隊合作能針對病患狀況，量身訂製最合適的治療策略。」他指出，高雄長庚醫院也積極推動多專科整合，針對免疫治療期間的副作用處理或體力維持，提供更全面的照護建議。面對仍心存疑慮的患者，他強調免疫治療與傳統化療最大的不同在於「機轉」。免疫治療不是用藥物直接殺死癌細胞，而是活化人體免疫系統進行攻擊，因此患者不再需要忍受嚴重的噁心、嘔吐與掉髮等副作用。他表示，「很多人以為治療會非常痛苦，但事實上，部分患者在治療期間仍能維持日常活動，甚至持續工作。這對病患心理上的鼓舞非常大。」隨著新藥陸續問世，醫師擁有的「武器」與治療選擇較過去明顯增加，更趨向多元化。過去晚期病患預後普遍較為受限；近年治療策略更新後，臨床上可觀察到有患者病況維持穩定、生活品質改善。 肝癌早期難察覺！醫師籲B、C肝帶原者與高風險族群務必要定期追蹤 陳彥豪醫師最後提醒，肝癌之所以危險，關鍵在於它的「沉默」。早期無明顯症狀，等到出現黃疸或疼痛往往已屬中晚期。他呼籲民眾應定期進行肝功能抽血檢查與腹部超音波檢查，尤其是B、C肝帶原者更需每6個月追蹤一次。他表示，「預防永遠比治療更重要，但即使真的確診，也不要放棄。現今的治療選項越來越多，免疫治療的進展提供了新的治療方向。」 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }健康醫療網影音 ・ 23 小時前
未及領海外 海纜七法挨批修半套
台灣周邊海纜頻遭漁船破壞，立院經濟委員會29日排審「海纜七法」相關修正草案，但立法院法制局指出，法條未規定領海外我國海纜被破壞的處罰行為，建議修正，經濟部、數位部坦言如此修法易引發管轄權爭議。在野立委批評，若領海外電纜遭破壞無法可管，修法等於只修半套，恐怕又只是在操作意識形態。中時新聞網 ・ 5 小時前
張豐豪偷當「鏟子超人」！何潤東知情後大讚 師徒情誼超暖心
台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東一殺青就飛出去工作，來不及參加殺青酒，日前舉行的殺青酒上總導演江豐宏特別贈送吳念軒劇中的戲服，預祝他勇奪金鐘，雖然沒能如願，但吳念軒開心地說：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」中時新聞網 ・ 13 小時前
三聯單記載病死豬數量不符！ 中檢查台中案例養豬場「疑涉偽造文書」
即時中心／廖予瑄報導台中梧棲爆非洲豬瘟出現破口，台中市政府的說法也一變再變，案情充滿疑雲，涉及本案的王姓獸醫佐今（29）早被傳喚到台中地檢署偵訊。稍早中檢說明，根據病例養豬場的疫調報告，該場運送病死豬到化製場所時填寫的三聯單，數量不符，疑涉偽造文書；並在今日分案偵查養豬場是否有違反「動物傳染病防治條例」或相關違法情事。中檢同時也指出，經過調查，王獸醫佐違反的相關事項為行政罰，「未涉刑事責任」。民視 ・ 10 小時前
想第三任期？美憲法規定不可能 川普曖昧回覆「再看看」
川普可能擔任第三任期總統？據衛報29日報導，川普曾和美國眾議院院強生討論過擔任第三任期的可能性，強生明確表示，根據憲法「不可能」。然而，川普過去曾多次表明想續任總統的野心，甚至印製「Trump2028」的帽子作為紀念品分送給其他政治人物。川普29日接受訪時回答相當曖昧不明：「根據我讀到的（憲法），我猜我沒辦法擔任（第三任期總統），所以我們看看會發生什麼事。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
印度新德里空汙嚴重 當局祭「人造雨」行動失敗挨批
近期印度首都新德里空汙情況極差、一片灰茫茫，當局試圖透過人造雨改善空氣，沒想到卻行動失敗引發民怨。專家表示，當局應該從源頭推廣能源轉型，才能徹底解決空汙。上週慶祝排燈節之後，新德里空汙情況不見改善，依台視新聞網 ・ 12 小時前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
中國2女擅闖高登島軍事管制區採貝 連檢起訴今年第4起非法登島
中國2名盧姓與陳姓女子10月14日晚間，搭乘不詳船隻越界進入連江縣北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲移送連江地檢署偵辦，檢方今（28日）偵結依違反兩岸條例起訴，也是今年第4度起訴中國籍人士非法入境馬祖地區案件。鏡新聞 ・ 12 小時前
高球／富邦長春公開賽正式點燃戰火！泰、星、中好手暫並列第一
總獎金加碼至新台幣680萬元的富邦長春公開賽29日正式點燃戰火，去年與前年本場比賽分列第二的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）、新加坡好手馬瑪（Mardan Mamat）及中國高手張連偉，賽事首日均繳出低於標準桿2桿的70桿，暫時並列第一。尋求衛冕的泰國好手托馬倫（Thammanoon Sriroj）儘管首輪開球與推桿狀況不甚理想，但仍然擊出71桿成績，與台灣表現最佳的周宏男並列第四三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
壽險理賠全面「無紙化」！保戶線上授權 醫院加密傳診斷書到保險公司
保戶透過「保險理賠醫起通」服務，保戶只需線上授權，醫療院所即可將診斷書與收據直接透過區塊鏈加密傳輸至指定保險公司，避免了紙本郵寄、文件遺失或人工錯誤的風險。壽險公會理事長陳慧遊表示，數位信任是保險業邁向永續經營的關鍵基石，現在將FIDO等國際級資安技術導入理...CTWANT ・ 16 小時前
禁宰令衝擊! 豬肉攤商被迫放"無薪假" 陳其邁指示11月免收攤位費
南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導受到非洲豬瘟影響，全台禁運禁宰，豬肉攤商被迫放"無薪假"，攤商有的休息，有的改賣其他肉品，為了減輕攤商負擔，高雄市長陳其邁，指示11月免收豬肉攤商攤位使用費。而台南市長黃偉哲跟彰化縣和美鎮長，也跟進減免租金的政策，力挺攤商共度防疫關鍵期。但市府免收豬肉攤位使用費，只針對公有零售市場，民有市場的攤商難免失落。（圖／民視新聞）高雄左營哈囉市場內，豬肉攤商大部分都沒營業，但有豬肉攤為了生活，短期內改賣雞肉，豬肉攤還掛上土雞肉招牌。市場豬肉攤商：「賣豬肉習慣了，客人就是沒有豬肉，有些是捧場的客人，可能幫你買一下這樣而已，不然怎麼辦連休那麼多天，怎麼活。」受到豬瘟影響，豬肉攤商被迫放"無薪假"，攤商有的停業，有的改賣其他肉品，為了減輕攤商負擔，高雄市長陳其邁，指示11月免收豬肉攤位使用費。高市府經發局副局長陳怡良：「為感謝落實防疫，並照顧本市公有市場，豬肉攤商生計，市府將免收豬肉攤位，使用費一個月。」哈囉公有零售市場自治會長林靜宏：「豬肉攤差不多有20攤，多少貼補減少些損失啦，他們沒有賣豬肉，已經都沒有收入。」多個縣市，推出免收使用費政策，要力挺攤商共度防疫關鍵期。（圖／民視新聞）自由市場內，還有豬肉攤商拿出剩餘庫存來販賣，但市府免收豬肉攤位使用費，只針對公有零售市場，民有市場的攤商難免失落。自由市場豬肉攤商：「稍微有點可惜，會想要爭取，如果減免的話，會比較好一點啦。」全台都沒豬可賣，不只高雄力挺攤商，彰化縣和美鎮，也有許多攤商無法做生意，鎮長也宣布減收一個月的租金，而台南也跟進政策，則是減免15天使用費。台南市長黃偉哲：「所以針對市場，傳統市場裡面溫體豬肉的攤販，我們公有市場，我們會給予他這15天裡面，我們給予租金減免。」彰化縣和美鎮鎮長林庚壬：「大家共體時艱，我們和美菜市場傳統市場，我們一律所有的豬肉攤，我們都減免一個月的租金。」多個縣市，推出免收使用費政策，要力挺攤商共度防疫關鍵期，豬肉攤商被迫"放大假"，不管有無補助，只希望疫情能快點穩定下來，讓攤商能恢復正常營業。原文出處：豬肉攤商被迫放「無薪假」 陳其邁：１１月免收攤位使用費 更多民視新聞報導謝龍介超尬「飆錯部長」管碧玲笑瘋！她偷捕刀2句網扛不住了新北議會聚焦豬瘟防疫 廖宜琨率黨團力挺台灣豬、籲全面戒備新北封存80公斤可疑豬肉 張嘉玲批侯友宜：中央已下達指示「一律銷毀」民視影音 ・ 14 小時前
秋意濃麵茶飄香 彰化榮家日照長輩「炒」動懷舊好滋味
隨著秋風漸涼，一股懷舊的暖香在彰化榮家附設日照中心瀰漫開來。為讓長輩們在微涼時節感受傳統的溫暖，中心特別舉辦了「秋意暖香濃炒麵茶」主題活動。這場活動不僅是味覺的享受，更是一場深具意義的懷舊療癒之旅，透過親手製作古早味麵茶，帶領長輩們重溫童年時光，達到身心靈活化與社交互動的目的。日照中心主任葉儒旻表示，為了確保長輩能安全且愉悅地參與，工作人員進行了周詳的準備，除了備齊麵粉、植物油等主要原料外，更將傳統的炒製工具改良成適合長輩操作的小型瓦斯爐與輕便鍋鏟，並嚴格控制火候。同時，現場佈置充滿復古氛圍，播放著懷舊金曲，讓整個空間洋溢著溫馨又熟悉的氣息，為長輩們營造出最佳的動手體驗環境。活動開始後，長輩們紛紛圍坐在操作台前，眼神中充滿了期待與興奮。在工作人員手把手的指導下，長輩們輪流加入原料，開始進行文火慢炒，整個過程充滿了五感體驗，麵粉在高溫下由白轉金黃的視覺變化，持續攪拌可以訓練手眼協調的觸覺刺激，以及最引人入勝的，那股逐漸濃郁、充滿穀物焦香的嗅覺體驗。最終，看著自己親手炒出金黃、香氣濃郁的麵茶粉，大家臉上都露出了成就感與滿足的笑容。炒好的焦黃麵茶粉，當沖入熱水，攪拌成濃稠的麵茶端上桌時，那份台灣好新聞 ・ 8 小時前
因應禁宰！ 爌肉飯店「改賣雞腿」 便當店推新菜單「雞排.雞丁飯」
全國豬隻禁運禁宰措施，延長到11月6日，不少和豬肉相關的餐飲業者，也都要祭出應變措施，像是改其他肉品販賣，嘉義爌肉飯店，就說如果豬肉庫存用完，就會改賣雞腿，而高雄也有連鎖便當店，推出雞肉新菜單，像是雞...華視 ・ 1 天前
川習會週四南韓登場！ 川普：不確定談不談台灣
美國總統川普來到亞洲行第三站南韓，抵達前在空軍一號上，透露與習近平會面，可能不會提到台灣，不過也再次聚焦台美晶片合作，在南韓的APEC企業領袖峰會上，也再次讚揚台積電及輝達執行長黃仁勳。這次南韓也高規台視新聞網 ・ 11 小時前