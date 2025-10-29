壽險公會一站式醫療理賠將增9萬保經大軍 下一步拚出院即理賠

壽險公會今（29）日舉辦記者會，宣布其獲選參與的數產署數位信任推動計畫成果亮麗，其中在一站式醫療險理賠服務（行動理賠聯盟鏈、保險理賠醫起通）部分，將添加9萬名保經公司業務人員共同推廣。壽險公會理事長陳慧遊更是要求，未來3年任期內要做到「出院即理賠」，為國人打造更加安全、便捷、永續的數位保險新時代。

壽險公會資訊應用組主任陳乙棋說明，陳慧遊於第一任理事長期間，把保險理賠醫起通服務推廣到55家醫院，展望第二任任期，「理事長有給我們一個很艱鉅的任務，希望可以完成『出院即理賠』的目標，讓民眾出院結帳時不用再掏出錢來，保險公司可以直接把保險理賠金算好、直接匯給醫院。對民眾來講，他就可以安心養病，也不用進行一些繁瑣的理賠申請。」

壽險公會的4項數位保險服務：保險存摺、行動理賠聯盟鏈、保險理賠醫起通、行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制試辦計畫，獲選為數產署輔導的「產業數位信任推動工作小組（SIG）暨場域驗證計畫」成員，透過保險存摺驗證FIDO（快速身分識別機制），其他3項驗證電子簽章技術的方式，達成醫療險理賠全程無紙化。

林俊秀：保險資金投資 AI 算力，可以找我

數發部數位產業署署長林俊秀致詞表示，為了讓數位科技在台灣落地生根，數產署與各行各業合作，啟動數位信任專案，獲得壽險公會與壽險公司支持，導入區塊鏈、FIDO、電子簽章等技術，節省紙張、落實ESG，而且，壽險公會的一站式醫療險理賠服務，一家申請、多家受理，真的是讓民眾非常有感。

保經公會理事長李正之29日於壽險公會數位信任服務成果發表會致詞。（壽險公會提供）

適逢金管會昨日宣布擴大保險業資金可投資範圍，林俊秀說，他最近有發文給金管會與壽險公會，「保險資金可以投資我的數位產業，叫做AI算力產業。保險公司的主管們，如果有需要投資AI算力中心的話，我會介紹給各位很好的投資標的。」

陳慧遊：壽險業以信任為基石，守護民眾

壽險公會理事長陳慧遊致詞時談到，壽險公會始終將自身定位為政府數位治理政策的積極響應者，在兩大面向實現關鍵突破：首先、FIDO電子簽章，將國際標準的FIDO技術與電子簽章結合，實現理賠服務全程無紙化，大大縮短理賠文件準備的時間，這不只是資安的承諾 也是對環境永續發展的具體貢獻。

其次、保險理賠醫起通的跨域整合，透過區塊鏈加密傳輸，讓醫療院所與保險公司間的數據安全高效流動，有效解決民眾的理賠痛點，「更重要的是，我們將這一站式的服務覆蓋到保險經紀人通路」，證明壽險業堅守普惠金融與公平待客的理念。

壽險公會理事長陳慧遊29日於壽險公會數位信任服務成果發表會致詞。（壽險公會提供）

陳慧遊於媒體聯訪時談到，壽險公會有保險存摺的服務，民眾透過App就可以查到自己投保的全部人身保險保單。另外，壽險公會也提供利害關係人投保紀錄查詢，有位台北市政府的前高層，妻子不幸身亡，不曉得太太保了多少張保單，下半年跑來找壽險公會協助，凸顯投保紀錄數位化的重要。

陳慧遊致詞時說，壽險公會深知數位轉型的腳步不能夠停歇，將朝向單一申請、文件互通的終極目標邁進，「我們也將數位信任驗證擴展到出院即理賠等更多服務的場景」。壽險業將持續以信任為基石、以科技為動力，成為民眾一生的風險守護者。

李正之：數位工具助攻，更能抓住需求

保經公會理事長李正之致詞時談到，壽險業、保經與保代公司合計從業人員將近40萬人，其中，保經公司將近300家、業務員約9萬人，他們都非常的專業，清楚客戶在不同人生階段的需求，「我們要滿足不同的問題，讓家庭可以獲得理賠補償，繼續走下去。但是因為環境改變、條件改變，方法就要改變。」

李正之說，以前靠紙本紀錄寫的，難免有些被疏漏，有些是老公投保了保險，老婆不知道，或是老婆投保了，老公不知道。透過數位化的保險工具，每一張保單經過業務員的專業需求分析後，不但可以不被遺漏，還可以快速申請理賠，讓保戶的責任與愛能夠延續下去。

今年6月30日起，有5家保經公司參加壽險公會向金管會申請的試辦計畫，包括：錠嵂、智匯、公勝、磊山、富士達，為期半年至12月30日。倘若獲得金管會核准，未來全部的保經從業人員都可以透過壽險公會平台，為客戶提供行動理賠聯盟鏈與保險理賠醫起通的服務，讓更多民眾享受到一家申請、多家受理，以及線上申請診斷證明文件就可以直接傳輸給指定保險公司...等等，便利又安全的數位服務。

