壽險公會：調整匯率會計制度非「蓋牌」 年省900億避險

（中央社記者蘇思云台北21日電）壽險業過去10年投入新台幣2兆元避險，業者盼調整匯率評價會計制度，減少避險成本。壽險公會今天表示，希望透過15年的外匯會計暫行措施，目前4方案都已送到金管會，若可以實施調整，壽險業每年可減少避險支出900億元，也解釋並非匯率「蓋牌」，而是希望可以降低損益波動影響。

壽險公會日前成立外匯小組蒐集業者意見，就匯率議題希望減輕壽險業避險成本負擔。壽險公會今天提出3大轉骨措施，包括外匯會計暫行措施、自我保險機制與資產負債調整結構等。不過，外界對於外匯會計暫行措施有不同意見，質疑暫行措施形同將匯損「蓋牌」，讓壽險業美化帳面等。

壽險公會副理事長林昭廷表示，公會已將調整匯率評價會計制度的4個提案送至金管會，至於在配套部分，公會提出把每年稅前淨利5%，提存至外匯價格變動準備金或特別盈餘公積等，由主管機關做最後定案。

林昭廷解釋，一般產業避險是因1個月後有美元貨款要支付，但壽險業匯率避險並非實際現金流避險，而是為了財報做避險。

林昭廷指出，壽險業投資20年期國外債券，實務上沒有長達20年的遠期匯率工具，而是在債券到期前1、2年才去做遠匯，鎖定到期時匯率。今年5月新台幣一度升到28元，但現在又回到31元，顯然新台幣匯率具備長期平均回歸特性，但壽險業每個評價日要用即期匯率評價，業者為規避短期財報波動，壽險業2019年以來支出避險成本達1.6兆元，沒有實際效益的避險，其實是在侵蝕資本。

至於外界關注會計準則可否調整，林昭廷表示，全球會計分2大集團，美國使用US GAAP，歐盟使用IFRS，台灣跟隨的是IFRS，但實際上這2套制度對同個資產的匯率認列方式不同，導致不同避險行為，就算是發源地歐盟也曾經調整IFRS多項規則，以符合當地產業特性，台灣應該也要思考能否依照自身結構做適度調整，匯率會計處理方式具有討論空間。

壽險公會目前針對匯率會計有4提案包括，第1，在AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下的債券投資部位採攤銷評價；第2，採取10年匯率均價；第3，遞延資產；第4，匯率覆蓋法。

壽險公會傾向採納用第1項提案，林昭廷進一步解釋，以100美元11年期債券為例，第1年底新台幣匯價31元、第2年底匯價升到28元，以現行即期匯價來算，第2年會出現新台幣300元損失，若會計匯率調整改成攤銷方式，第2年評價債券距離到期日仍有10年，第2年損失認列30元，並於備註揭露還有270元。

林昭廷強調，此舉並非是「蓋牌」，而是希望降低對損益的影響。

目前壽險業避險比例為6成多，林昭廷指出，若外匯會計制度暫行措施可施行，可降低壽險業每年避險支出900億元，省下部分NDF（無本金交割遠期外匯）避險成本，整體避險比率可能降到4成。至於省下的避險成本，不會進入股東口袋，而是用來強化壽險體質。（編輯：潘羿菁）1141121