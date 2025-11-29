壽險前10月新契約保費年增2成 看第4季審慎樂觀
（中央社記者蘇思云台北29日電）壽險業者觀察，今年前10月新契約保費投資型保單年增幅優於傳統型保單，主因為股市屢創新高與美聯準會（Fed）重啟降息有關；展望全年，國壽認為可順利達成今年目標，富邦人壽認為第4季可維持成長態勢，台灣人壽估美降息若放緩對保單銷售影響有限。
根據壽險公會統計，壽險業今年前10月含負債項下收入的新契約保費為8211.68億元，年增26%。其中，今年1到10月傳統型保單新契約保費收入為4878.45億元，年增23.9%，投資型保單前10月新契約保費收入3333.23億元，年增29.1%。
壽險業者指出，投資型商品新契約保費成長幅度較大，主因是股市屢創新高及美國聯準會重啟降息，市場對經濟衰退疑慮降低，進而帶動用戶對投資型保單信心。
國泰人壽指出，今年前10月傳統型新契約保費收入746億元，投資型保單新契約保費收入761.4億元，分別較去年同期成長46%與44%，皆優於業界。公司傳統型商品耕耘資產傳承與健康醫療保障議題，成長幅度略優於投資型，也推出多元投資型保單，滿足不同客群的資產增值與保障需求。
國壽延續保障優先的策略，第4季以「防癌、高齡」議題為核心，輔以退休規劃等議題，預期今年全年可順利達成公司年度目標。
富邦人壽今年前10月傳統型新契約保費約735億元，年增8%，投資型保單約237億元，無成長。富邦人壽指出，近幾年主推傳統型商品為主，尤其是利變及分紅的高保障壽險，其中又以分紅型商品成長率最高。
富邦人壽預期今年第4季保單銷售維持穩定成長，尤其分紅保單需求強勁，因應不同族群推出多元分紅商品，相較去年同期應可維持成長趨勢。
凱基人壽今年前10月傳統型新契約保費465億元，年成長1成，投資型保單新契約保費126億元，年增率128%。美國聯準會9月中下旬啟動降息循環，整體市場預期利率走低，加上10月股票市場走強表現，帶動投資型商品銷售動能。
展望年底，凱基人壽指出，除了投資型商品與市場表現連結較緊密之外，高齡、少子化及民眾自我健康意識日趨重視下，持續支撐退休規劃商品及健康險銷售，另外高資產人士對資產傳承需求也將帶動保障型商品動能，對第4季與全年保單銷售持續審慎樂觀。
台灣人壽指出，台壽今年前10月新契約保費為571億元，年成長38%，其中，傳統型保單新契約保費429億元，年增26%，投資型保單新契約保費142億元，年增達89%。台壽第3季新契約保費約227億元，目前動能預估，第4季約可維持跟第3季相同水準，預期今年全年整體新契約保費可逾700億元。
至於美國聯準會（Fed）降息腳步是否影響後續保單銷售動能，富邦人壽認為，美元債券利率已維持高檔一段時間，目前市場普遍預期未來降息可能性高，尤其分紅保單、利變型保單等商品跟市場利率高度相關，若降息放緩，市場預期利率下行空間有限，美元計價保單仍相對具吸引力。
台壽分析，若Fed放緩降息速度，雖會造成投資市場波動，短期影響保單銷售業績，但回歸需求面，傳統型保單能滿足客戶穩定增值需求，投資型保單提供保障與投資理財需求，長期而言，推估若降息放緩對保單銷售影響有限。（編輯：翟思嘉）1141129
其他人也在看
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 23 小時前
盤後籌碼／外資大舉賣超194億 這檔卻買超逾2.5萬張飆8%
台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點，成交值4,715億元。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法人大逃殺29億！「這玻纖布大廠」卻活下來 法人掃貨3.4萬張、量能噴出24.8萬張...投資人笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（28）日加權指數收在27,626.48點，上漲71.95點，漲幅0.26%，三大法人合計賣超29.52億元。在法人資金推動下，玻纖布...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Google神救援！聯發科 TPU v8e爆量 外資翻多喊買上看1750元
Google神救援！廣發證券率先翻多聯發科，看好Google TPU v8x（原名v7e）今年10月tape-out以來進展順利，下一代v8e時間表已提前，2027年將啓動生命週期，ASP更高，整出貨量將達200萬顆。預估2027年獲利將強彈40%。將評等調升至買進，目標價同步上調至1750元。太報 ・ 1 天前
聯準會12月降息預期升溫！外資搶買債券ETF 前15強出爐
FedWatch最新數據顯示，聯準會12月降息機率再回升到84.7%，本周外資在ETF的買超動作，集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等，其中又以群益ESG投等債20+（00937B）買超逾11萬張居冠。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
15檔年底衝刺股 帶頭跑
2025年進入最後倒數階段，據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，市場期盼年底作帳、作夢行情接棒催油門，帶動加權指數延續反彈格局、年底前再拚新高。法人表示，包括緯創、志聖、亞翔等15檔12月漲率高、法人本周加碼股，將扮演年底前最後衝刺的領頭羊。工商時報 ・ 7 小時前
記憶體股到底能不能買？法人給答案了
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
記憶體供應鏈吃緊！這「控制晶片大廠」行情爆發大漲9%、信驊噴漲停 IC設計股多檔漲破半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（28）日延續昨日攻勢，開盤加權指數上漲11.59點至27566.12點，最高上揚129.5點至27684.03點，截至上午10時...FTNN新聞網 ・ 1 天前
BBU族群猛開3顆紅燈！新盛力挑戰第2根、星通開盤即攻頂 全場6檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週四迎來感恩節休市一天，台股加權指數今（28）日延續昨日攻勢，開盤加權指數上漲11.59點至27566.12點，最高上揚106.06...FTNN新聞網 ・ 1 天前
籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘
台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前