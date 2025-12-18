壽險匯損會計調整 官學現歧見

立法院財政委員會18日召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會。（黃世麒攝）

為降低匯率波動對損益風險，壽險業者爭取外幣金融資產會計調整，18日立法院舉行壽險改會計公聽會，官學出現意見不一。政大金融學系教授李桐豪質疑，「為什麼體溫發生變化，就要檢討溫度計，不是應該去看醫生。 」

現行規定，外幣資產必須用即期匯率計價，兌換差額列入損益，導致壽險業外幣資產因匯率波動產生評價影響，金管會政務副主委陳彥良表示，充分了解壽險業長期持有資產對應長期保單負債的經營特性，目前確實缺乏完全對應長期匯率風險有效工具，衍生高額避險成本影響產業發展。未來政策，會在財務允當表達、資產永續發展、避險策略上，朝符合長期發展與規避風險等基礎上研議。

李桐豪說明，台灣匯率從1985年的40元，一路升值到1992年7月的24.773元，經歷了6年9個月；另外經歷6年1個月，台幣又貶值了40％。他表示，今年5月初2天台幣貶值7％，雖然目前市場指出，很低機率才會發生一次，但是很難保證不是結構性改變。

他指出看來金管會是認同壽險業者說法，不要過度避險，將省下來金額用於強化資本。但依據業者所提出來的會計準則來因應匯損，可能會背離國際準則IFRS。

因此李桐豪反對以會計調整因應匯損，學者專家擔心道德危機，降低應有的避險作為，社會資源分配效率也受到扭曲，監理機關難立即糾正措施。真正解決方法，應是補齊長天期避險工具，而非平滑帳面波動。

陳彥良回應，金管會堅守嚴守準則、彈性偏離調整以及強化資本韌性等3大原則，汲取外界意見，尊重會計專業機構意見來研擬政策。