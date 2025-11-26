壽險匯損 會研專家提3解方

會計研究發展基金會和壽險、會計師公會於26日合辦「保險業匯率波動與公允表達」研討會，會研基金會董事長王怡心（左六）也親自主持會議。（賀培晏攝）

我國壽險業因有大量海外投資，帳面損益容易受匯率波動影響，且國際會計準則要求以「即期匯率評價損益」，造成財務報告波動與經營實質不一致，為此會計研究發展基金會和壽險、會計師公會於26日合辦「保險業匯率波動與公允表達」研討會。會研基金會董事長王怡心指出，要解決壽險業困境，從「資本結構、公司治理、透明揭露」多面向系統性處理。

台灣壽險業因國內債券市場淺碟、收益低，無法支撐過往發行高利率保單的長期保障，遂業者將主要投資置於海外，但也形成「與台幣負債幣別錯配」的困境，而在國際會計準則的規定下，匯率的變化將連帶造成業者財務報告出現「帳面波動」，需耗費巨額成本過度「未產生的實質風險」，長期以來，就有弱化產業體質的疑慮。

廣告 廣告

金管會主委彭金隆指出，壽險公司海外投資目的不是短期投機，是為長期收取穩定收益，用來履行對保戶數十年的承諾，現行國際會計準則要求用「即期匯率」每月重估評價，一旦台幣升值，就會產生巨額帳面匯損，與經濟實質嚴重脫節。盼透過研討會深度研討，進一步釐清並有效解決問題。

王怡心表示，保險業高度依賴長期資金配置，匯率波動不僅牽動外幣投資價值，也會影響負債計算方式，進而直接反映在企業財務報表的「公允表達」上，而要化解此困境，絕對不是單純修改會計準則就能解決的，要從「資本結構、公司治理、透明揭露」多面向系統性處理。