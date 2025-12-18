壽險匯率會計制擬改革 金管會：減少過度避險

金管會副主委陳彥良表示，「目前的避險工具，其實未必能達到實質風險的移轉效應，反而衍生高額避險成本，影響產業的發展。未來我們政策的研議，將以財務報告，允當表達資產永續經營發展、避險策略符合長期營運特性、與實質規避風險為目標。」

金管會表示，依照現行規定，外幣資產必須用即期匯率計價，兌換差額全數列入損益，容易放大壽險業長期海外資產帳面波動，導致壽險業「獲利暴起又暴落」，卻沒有真實反映實際經營。

金管會研議，將降低過度避險成本，節省的金額，轉列成外匯價格變動準備金，期望能強化財務體質、提升資本韌性。