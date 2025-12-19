壽險匯率會計擬採AC項下攤銷法 預計年底前公告

（中央社記者蘇思云台北19日電）金管會今天召開「壽險業匯率會計制度調整」會議，調整方向將朝在AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下的債券投資部位採攤銷法處理，並請保發中心提出配套方案，預計整體方案今年底前對外公告。

壽險業過去10年投入新台幣2兆元避險，業者盼調整匯率評價會計制度，減少避險成本，不過外界對於會計調整措施有不同意見。金管會今天上午召開「壽險業匯率會計制度調整」會議，由保險局長王麗惠主持，各家壽險業高層、四大會計師事務所、保發中心等代表皆與會出席。

金管會日前提出的報告指出，台灣壽險業過度避險，且負擔極高避險成本，近7年累計匯率避險成本達新台幣1兆6000多億元，必須尋求替代方式，像是將未實現兌換差額採分期攤銷。金管會也研議將降低過度避險成本而省下的金額，轉列為外匯價格變動準備金或資本項下，以強化資本。

與會人士告訴中央社，會議主要討論保險業財務報告編製準則內容，目前方向擬採取在AC項下的債券投資部位採攤銷評價，可降低未來損益表中兌換損益的波動。

所謂AC向下債券部位採攤銷評價，如果以100美元11年期債券為例，第1年底新台幣匯價31元、第2年底匯價升到28元，以現行即期匯價計算，第2年會出現新台幣300元損失，若調整改成攤銷方式，第2年評價債券距離到期日仍有10年，第2年損失是認列30元，並在備註揭露還有270元，新措施下，匯率造成的實際影響將明顯縮減。

金管會日前認為，壽險公會所提出的稅前盈餘提5%到外價金、或稅後盈餘提5%到特別盈餘公積方案，並未把每家公司財務狀況納入考量。

外界關注配套措施，與會人士指出，會議並未實際討論到配套方案，不過，金管會也請保發中心盡快1週提出配套方案，仍要看後續方案而定，今年底前會對外公告，快的話可能明年1月底、2月實施。

針對規劃方向，金管會僅表示，將統一對外說明方案。（編輯：楊凱翔）1141219