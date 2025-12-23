壽險匯率會計新制2026年上路 降低匯價影響

（中央社記者蘇思云台北23日電）壽險業盼調整匯率會計制度節省避險成本，金管會今天表示，預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，壽險業AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理，有望降低匯率對損益表的影響，最快明年第1季財報出爐時可看到影響數。

壽險業早年銷售高利率保單，但因台灣債券市場規模較小、殖利率偏低，壽險業為解決利差損問題，投資國外比例愈來愈高，但也造成手握大量新台幣保單（負債），卻配置大量海外債券（資產），導致資產負債幣別錯配問題。由於壽險業外幣資產需用匯價衡量，今年5月新台幣匯率變動大時，雖沒賣出相關外幣資產，但損益表就會產生大變動，甚至出現單月虧損。

壽險業為避免財報劇烈波動，因此針對海外投資曝險避險，2024年避險成本達新台幣3851億元。壽險業盼調整匯率會計制度，每年有望省下近千億避險成本，不過也有外界聲音質疑措施獨厚壽險業，也擔心壽險業可能因此減少避險。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，會計研究基金會日前召開研討會也有共識，依目前國際會計準則第21號「匯率變動之影響」（IAS 21）規定，要求當期全部未實現兌換差額入損益，不符壽險業長期經營特性，幣別錯配跟國內債市規模不足有關，屬特殊極罕見情況，可引用IAS 1「財務報表之表達」第19段及第20段，偏離IAS 21規定，並揭露影響。

金管會今天研擬修正保險業財務報告編製準則（財報編製準則）的兌換損益規定，將預告30天，主要增訂2點。

蔡火炎指出，一是壽險業依IAS 1第19段判斷，直接持有的金融資產分類為AC的債務工具，且未對外幣風險組成部分指定避險者，自2026年元旦起，可依剩餘存續期間，以直線法逐筆攤銷認列在兌換損益；二是未攤銷的累計未實現兌換淨額應列在其他資產或其他負債，並揭露偏離準則的影響。

舉例，若以100美元11年期債券為例，第1年底新台幣匯價31元、第2年底匯價升到28元，以現行即期匯價計算，第2年會出現新台幣300元損失，未來改成攤銷法，第2年評價債券距離到期日仍有10年，第2年損失是認列30元（300元除以10），另外也有揭露還有未實現兌換損失270元，新措施下，匯率造成的實際影響將明顯縮減。

蔡火炎表示，壽險業是否適用會計新制，由公司自行決定，若要適用須經董事會通過、會計師認可，但不用另外報金管會；新制修正後就會持續使用下去，沒限定只用15年。

至於實際影響AC部位的規模，蔡火炎解釋，壽險業AC部位目前18兆元，但明年保險業實施IFRS17（國際財務報導準則第17號保險合約），依規定各公司可以再做金融資產重分類，因此實際比例與規模並不清楚。

蔡火炎強調，匯兌風險並沒有消失，透過攤銷法還是會逐期反應變化，屬於平滑、均化的概念。

外界關注，金管會修正財報編製準則可說是近年影響壽險業最大的一項措施，是否有相關配套，保險局官員表示，節省下來的避險成本要朝強化外匯價格變動準備金提存及資本提撥、指撥盈餘公積等措施來研議，目前還在研究配套，等保發中心、壽險公會提出建議案後再來確認，後續也會請壽險公會研議會計制度範本，以利外界了解會計表達細節。

由於壽險業未來若採用新制，匯率波動對於手上龐大外幣資產的影響將明顯縮小，是否會在財報上顯現影響數，保險局官員說明，相關影響仍要揭露，但不會特別在每月自結獲利資訊中顯示，新制自2026會計年度適用，最快明年第1季季報（5月）出爐時會看到匯率相關影響數。（編輯：楊凱翔）1141223