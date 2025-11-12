壽險匯率會計議題引關切 立院財委會通過臨時提案

（中央社記者蘇思云台北12日電）立法院財政委員會今天通過臨時提案，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值影響，要求金管會應研議採取其他暫行性措施的可行性，但仍應遵守國際財務報導準則，並將研議結果半年內交財委會。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆今天表示，壽險業去年花費新台幣3800多億元避險成本，質疑為方便壽險業因應外匯變動虧損，金管會大開後門修改國際準則規範，是否有利壽險業美化帳面，也提到台大、政大都有老師發文反對。

金管會主委彭金隆表示，國際準則最高精神是要允當表達，不是要死守準則，也與跟會計界溝通過，這是專業可討論議題，可以花很多時間解釋，也有教授沒有對此批評。

國民黨立委賴士葆、林德福、林思銘與李彥秀今天提出臨時提案，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值影響，因此提案要求金管會應研議採取其他暫行性措施的可行性，以化解保險業者面對匯率變化的難處，但仍應遵守國際財務報導準則，以忠實呈現保險業經營結果，並將研議結果半年內交財委會。（編輯：潘羿菁）1141112