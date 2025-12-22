壽險可運用資金33兆、7成海外 王世堅籲提高回流投資國內建設比重

照片來源：王世堅臉書

立法委員王世堅今（22）日表示，我國壽險業可運用資金高達33兆元，其中約70％、約23兆元長期投資海外債券與基金。他指出，如此配置存在「戰爭」與「匯率」兩大風險。

王世堅指出，所提兩大風險，我國這幾年都碰上了，俄烏戰爭影響了資產給付；今年4、5月，匯率在對美談判期間出現劇烈波動，對出口為導向的台灣，絕不是好事。

「我一直主張，這些來自國人保費的資金，應該有更高比例回到台灣，投資在台灣，參與國家建設。」王世堅分析，行政院長上任時提出「要打造台灣成為亞洲資產管理中心」，但他認為，如果要幫別人管錢，卻把自己70%資金交給別人管理，這在邏輯上，說不太過去。另一方面，王世堅也肯定財政部近期確實開始推動，包括發行乙類公債、擴大促參案，但他要再提醒「公共建設的定義，不能太狹隘」。

王世堅提醒，政府對公共建設不要總想著一把抓，關於BOT、ROT、BOO、OT，促參法、捷運聯合開發、商港、長照設施、社會住宅，這些廣義的公共建設，政府應思考如何創造吸引壽險業資金投入的誘因。他並轉述，這幾天聽到不少壽險業者說得很坦白，「不是不回來，是不知道哪些項目可以回來投資」。

針對具體作法，王世堅表示，已向財政部建議，政府應正式列出正面清單，主動與業者對接，建立清楚、穩定的投資管道。他指出，大型壽險公司資金規模龐大，金額一動就是幾千億；就算分批回來，1%到2%就是2、3千億，3%至5%即超過1兆元。

王世堅強調，如果能夠有節奏、有規劃地回流，一年挹注一兆多元在國內建設，對台灣是非常實質的幫助，也能把對匯率的衝擊降到最低。

