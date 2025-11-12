壽險想改會計爭議大 立院財委會決議：金管會應遵守國際準則、研議其他措施半年內報告

壽險業者不想花龐大避險成本，把必要的避險支出講成是不必要的花費，還在金管會主委彭金隆力挺下，準備修改會計制度，讓壽險業的外匯損失不必反映到損益、享有中華民國其他各行各業所無法享受的鉅額政策紅利，有關動作輿論嘩然，報紙社論力諫、有良知的學者也撰文呼籲不要把監理彈性與會計原則混為一談。

今（12）日的立法院財政委員會，立委賴士葆就問彭金隆：「你因為壽險業去年花了3800多億、過去10年花了2兆元做避險，結果你要修改壽險業的會計準則，開一個後門、讓它美化帳面，這個很像一個人發燒、已經38度，結果你說，你沒有發燒，因為溫度計不對，我把它改成換一個溫度計，這樣做對嗎？」

彭金隆說，這是很專業的問題，臺大會計系名譽教授林世銘、財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長王怡心都認同他；立委賴士葆、林德福、李彥秀、林思銘等人聽不下去，提出臨時動議，並在協商之後，於今日財委會獲得通過。

以下為彭金隆在2025年11月12日12時33分於國會殿堂，一字一句念出的財委會決議文字，明（13）日將列入立法院議事紀錄。金融界人士呼籲，請金管會務必遵守，在老老實實向國會殿堂報告、在重大爭議尚未取得社會共識之前，不宜再有其他動作，以免陷台灣於「財報蓋牌國家」之不義。

有鑑於金融監督管理委員會應確實落實保險業在 2026年1月1日起全面適用IFRS 17（國際財務報導準則第17號「保險合約」）規範，要求保險公司之資產、負債皆須以公允價值評估，以忠實呈現其經營風險與績效。企業財務報表之公允性與透明是金融市場運作基石，金融監督管理委員會應審慎處理為降低匯率對保險公司帳面價值波動的影響，而排除或變更保險公司受到國際財務報導準則之規範。

爰提案要求金融監督管理委員會應研議採取其他暫行措施之可行性，並將研議結果於半年內交財政委員會，以化解保險業面對匯率變化的難處，但仍應遵守國際會計準則，以忠實呈現保險業經營結果。

