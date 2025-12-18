壽險改會計公聽會》李桐豪：金管會卸責，體溫變化劇烈為何檢討溫度計？
為了節省龐大避險成本，壽險業者爭取外幣金融資產的匯率評價變動不計入當期損益，因偏離國際會計準則引發爭議，立法院今（18）日上午舉行公聽會，政大金融系教授李桐豪說，金管會認同壽險業者的訴求，但這麼做是金管會自己卸責，他最納悶的是，「為什麼體溫變化劇烈的時候就要檢討溫度計呢？不是應該去看醫生嗎？」
李桐豪說，今天的公聽會主題「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」非常重要，重點不是會計師如何表達，重點在會計報表的使用者如何看待？把匯率評價變動的影響數蓋起來，分析師與投資人將因資訊不透明而影響所欲評估的股票價值，降低市場交易的效率性；信評機構也將因為財報的不一致，評估壽險業債信時更困難；學者會擔心出現代理人的道德危機，影響壽險業應有的避險作為。
這次因匯率要改，下次要不要因利率再改？
李桐豪說，現在因為匯率風險，金管會要讓壽險業者單獨排除適用國際會計準則，未來要是遇到像美國1980與81年間大幅調高利率至逾19%，是不是也要因為利率風險又來改變國際會計準則？金管會的政策決斷欠缺長期發展策略，壽險業者只要抬出幣別錯配的理由，金管會就認了。國家金融發展需要的不是改變會計準則，而是把市場發展得更好，讓國內發展出可供長期避險的衍生性工具，這才是金管會應該做的。
壽險業的外幣金融資產可以擺在不同的會計科目，李桐豪問，金管會準備放寬到哪裡？是否連擺在FVOCI科目底下的外幣金融資產，其匯率評價變動都不必進入當期損益？新的避險機制是什麼？「單獨排除適用國際會計準則後，壽險業該如何避險？金管會要先拿出方案，讓社會信服。」
臺大財金系教授張森林指出，金管會傾向按壽險業訴求，讓擺在會計科目AC的債券部位，其外匯評價變動數可以攤銷認列，「如果沒有配套措施，我個人基本上不太贊同。」
他解釋，金融市場不可預測性很高，可能有人會說新台幣對美元長期都在30元兌1美元上下波動、均值回歸，但新台幣也曾一下子從40元升到25元，要是擺在AC的債券部位持有到期後正好遇到新台幣狂升，屆時將因今日避險比率減少而出現鉅額匯損。
被隱藏的匯損，應要求業者適度增資
張森林說，金管會對壽險業的監理政策，還是應該符合國際會計準則，如果真的要採取避險新制，就要有風險管理的新對策，譬如，不再反映到當期損益、被隱藏起來的匯損，金管會應該要求壽險業者適度增資，以避免實際上對股東權益的衝擊。
「幫業者提解決方案、讓業者享有鉅額政策紅利，你應該也要他們付出一些代價跟成本。」張森林說，他主張，節省下來的避險成本，應該轉列特別盈餘公積，一方面限制盈餘分配，另方面厚實股東權益。倘若金管會最終依照壽險業者要求，把節省下來的避險成本轉列到外匯價格變動準備金，如此就不應該讓這部分的金額被計入自有資本。
轉列外準金部分，不應計入自有資本
張森林解釋，現行RBC比率或明年元旦接軌後的ICS比率，其資本適足率的計算都是自有資本（分子）除以風險資本（分母），讓節省下來的避險成本轉列到外匯價格變動準備金，但不做配套限制，將會讓資本適足率大幅攀升，有美化壽險公司清償能力指標的疑慮，而且無異於把節省的避險支出變成增資款，這不合理。
總之，他的建議就是「增資、增資、再增資，唯有厚實股東權益，才有辦法面對利率風險跟匯率風險。」他並建議，金管會應該管制壽險業的海外投資金額，未來如果要再增加，應該按照一定的比率強制增資，「比如說，你要搬1兆台幣去做美債的投資，那你至少應該強迫增資，比如說3%，以因應海外投資可能產生的利率風險和匯率風險。」
淡江大學財金系教授聶建中指出，金管會允許壽險業單獨排除適用國際會計準則，「你要不要考慮到外界有些疑慮呢？」有關方案從某個字眼叫自創，自創的長期的遞延，或者說覆蓋，自創會計調整制度會損壞財報的透明度，會不會因此大幅降低這些產業的避險比率？甚至就不用去避險了？但是這樣的話風險就更高。
外界疑慮：劣幣驅逐良幣、不公平對待
聶建中說，財報的透明度非常重要，因為對投資人很重要，「投資人今天錢要放在你這，他就希望你透明。」單獨排除適用國際會計準則的做法，會讓壽險業者降低甚至幾乎不用避險，這就是資訊不透明、風險管理有鬆弛了，會讓壽險業者只要賺取高報酬，最後劣幣驅逐良幣。
聶建中說，最後一個當然就是不公平對待的疑慮，台灣擁有全球知名的蘋果供應鏈，這些企業的出口部位占比很高，它們的外幣資產部位每個月都須要按市價進行匯率評價，評價的變動數會進入當期損益，但是壽險業者卻因為金管會力挺而得以單獨排除適用，對那麼多的出口產業是不是不公平？
