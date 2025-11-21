壽險業匯損影響財報有解！王怡心：建立財務與永續連結讓財務報表回歸經濟實質

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】我國壽險業因面臨匯率波動導致財報數字失真，近期壽險業界與政府單位研議以修改現行會計準則的方式進行「修飾」引起討論，對此，會計研究發展基金會董事長王怡心指出，修改現行會計準則難以反映長期經營本質的困境，建議壽險業者應引用國際會計準則（IAS）8號的規定，主張「偏離 IAS 21」（匯率變動之影響），並結合國際永續揭露準則（IFRS S1/S2）的治理架構，使財務報表回歸其「經濟實質」。

會計研究發展基金會董事長王怡心。(會研基金會提供)

廣告 廣告

王怡心表示，現行 IAS 21 要求壽險業將匯兌差額立即認列為損益，這項規範套用在壽險業長達數十年的商業模式上，導致單一年度的市場短期噪音掩蓋了企業透過資產負債管理（ALM）所建立的長期穩定性。但在國際會計準則 IAS 8 第 6E 段鍾，明確賦予企業權利：當遵循某準則（如 IAS 21）會「產生誤導（Misleading）」以致財報無法達成其目的時，企業應偏離該準則。而定義「誤導」的關鍵，在於引用永續揭露準則 IFRS S1 的解釋架構。IFRS S1 要求企業揭露其「長期策略」、「商業模式」與「資本韌性」。若財報因遵循 IAS 21 導致投資人難以洞察 IFRS S1 所強調的長期韌性，即符合 IAS 8 定義的「誤導」案例。因此，偏離 IAS 21 目的不在美化帳面，而是為了維持財務資訊與永續資訊的「連結性（Connectivity）」。

王怡心進一步分析，偏離準則需遵守 IAS 8 嚴格的透明要求。論述的說服力，必須導入 IFRS S1 的治理與風險管理架構。首先，從治理層面，偏離決策應由董事會基於長期利益制定，並揭露董事會如何監督匯率風險，以證明決策經過嚴謹治理程序。在風險管理層面，企業應引用 IFRS S1 架構，論證避險策略與資本緩衝配置，並證明「若認列短期匯損，反而會扭曲長期風險訊號」。

另外，IAS 21 造成的鉅額短期匯損也牽涉到更高位的氣候韌性議題。短期的鉅額匯損會直接削弱 IFRS S2 所要求的「長期資本韌性指標」。為平抑帳面波動，壽險業可能被迫縮減對風電、基建等回收期長的綠色投資，將衝擊金融業支持國家永續發展目標（T-SDGs）的能力。因此，排除 IAS 21 的短期干擾，也是維護資本穩健性、履行 IFRS S2 轉型責任的必要之舉。

王怡心強調，壽險業爭取「偏離 IAS 21」的核心邏輯，應提升至「永續治理」的高度，透過 IAS 8 的法源機制，結合 IFRS S1/S2 的揭露規範，可將財務資訊與永續資訊建立連結，使財務報表回到真實經濟基礎的公允表達。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光