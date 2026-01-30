壽險業匯率會計新制上路 美智庫批變相操縱匯率

今年起金管會放寬壽險會計新制，可採「AC債券匯率攤銷法」。不過，此舉卻遭美國華府智庫學者批評，台幣形同「刻意貶值」，是「走後門式操縱貨幣」。

金管會主委彭金隆表示，「我們希望這個資訊的落差能夠更少。其實各位都可以感覺得到，這次的話純粹就是個會計的這樣的制度，回歸到如何允當表達台灣壽險業的經營狀況。各位都知道過去我們在做避險，其實它們主要是用以短支長。」

過去壽險業長年砸大錢對海外投資曝險避險，新制上路後，則允許台灣壽險業者將匯率波動對海外債券持倉價值的影響，在一段時期內進行分攤，不必立即認列，預料將可為業界節省數十億美元的避險成本。

對此金管會則解釋，業者剩下的成本並非直接影響現匯市場。

金管會保險局長王麗惠指出，「NDF主要都是在海外辦理，那調降部位的這部分，其實對國內的匯市影響是相當有限的。剛提到那個替代避險的部分，它比重也很低，而且是外幣兌外幣的交易，CS的部分，未來在降低CS這部分的避險部位，它是會採分階段來辦理。」

而台幣兌美元一年來走勢，2025年初從33元上下徘徊，在美國總統川普（Donald Trump）宣布關稅政策後，台幣在4月1日急貶到33.196元、全年最弱。

不過後續受到出口帶動，7月急速升值到最高28.828元，高低波動達4.368元，一直到2026年1月份則緩慢回貶。

證期雙照分析師翁偉捷分析，「它們基本上都是大到不能倒的保險公司，那為了要穩定保險公司的經營狀況，還有保戶的這種權益，政策的改變有可能會是影響新台幣匯率的其中一個重要的原因，但絕對不是唯一的原因。」

根據了解，30日金管會銀行局也將召集21家壽險公司開會，聚焦外匯避險成本節省的計算方式，以及節省資金是否需回補至特別盈餘公積等資本項目的配套措施，預計最快2月才會出爐。