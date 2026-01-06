壽險業匯率會計調整新制 中華信評：可望年省900億避險成本 但外匯風險比恐升高

台幣1000元與100元美鈔。路透社



中華信評今（6）日發布最新《台灣壽險業速報》指出，台灣壽險業者預計採行的匯率會計調整方案，將同時為產業帶來機會與挑戰。在新制之下，壽險業者的避險成本與避險部位可望大幅下降，但資產與負債幣別不相稱的管理複雜度將提高，外匯風險比亦可能因此上升。

考量壽險業大量持有外幣資產，以對應新台幣保險合約負債，採用國際會計準則進行「匯率變動之影響」評價並認列兌換差額時，將導致因財務報導目的過度避險，金管會已預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，壽險業AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下、未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理，此鬆綁作法被業界解讀為財報利多。

台灣壽險業長期為因應年期較長的保險負債，持有大量外幣計價投資資產，現行會計處理方式使避險需求與成本居高不下。中華信評指出，「此次修訂旨在強化壽險業者允當表達經濟實質的資訊揭露」。大型壽險業者也認為，可望降低短期匯率波動對損益的影響。

中華信評信用分析師謝雅媖表示，根據壽險公會的估計，此次預計採行的調整方案，可能使整體壽險業每年節省約新台幣900億元避險成本，折合約28.6億美元。

不過，避險工具與避險部位的縮減，意味著壽險業者承擔的外匯曝險可能隨之增加。中華信評表示，雖然壽險公司可能會將節省下來的避險成本，全數提列至外匯價格變動準備金，藉此抵銷幣別不相稱所帶來的影響，但其效果仍可能不及實際避險工具減少所造成的影響。

