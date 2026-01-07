壽險業寧買國外垃圾債券也不投台灣公設？ 李坤城點名3大金控 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨立委李坤城今（7）日於財政委員會質詢金管會，揭露國內壽險業在哥倫比亞的曝險金額高達1538億元，且該國主權與石油債券評等已遭降至「垃圾債券」等級；他質疑，壽險業寧願冒風險投資非民主國家的垃圾債券，也不願投入台灣公共建設，代表政策誘因嚴重不足。對此，金管會主委彭金隆承諾將檢討投資風險係數，並利用避險新制預計省下的900億至1000億元成本，要求業者扭轉資產負債配比，促進資金回流台灣。

美國總統川普以打擊毒品恐怖主義為由，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，接下來哥倫比亞也被點名。針對如何引導國內資金擴大參與公共建設，李坤城指出，根據公開資訊，現在台灣有3大壽險金控公司在哥倫比亞的曝險，總共高達533億，包含465億的政府公債和68億石油公司債，惠譽信用評等機構已在去年12月16日將哥倫比亞主權信評從BB+下調至BB，對於石油公司債的信用評比也下降至BB，不論是主權還是石油公司債都是垃圾債劵。

李坤城連續質疑，除國泰、富邦、中國信託3家公司外，還有其他保險公司有投資哥倫比亞嗎？壽險金控去投資非民主國家，是否違反ESG的原則？從南非、俄羅斯到委內瑞拉，為什麼這些壽險公司寧願去投資國外垃圾債券，而不願意投資台灣的公共建設？

彭金隆說明，目前壽險業總共有1538億元投資哥倫比亞政府公債以及石油公司債，目前壽險金控都是按照相關規範去做投資，業者的投資金額佔總體資金不到百分之一，每個個案都是很好的教材，制度是動態的，風險也是動態的，金管會也會回去做檢討投資比率與風險係數。

接著，李坤城表示，從今年開始壽險業匯率會計制度重新調整，AC項下的「債券投資部位」可採攤銷法處理，中華信評指出，此新制對壽險業可望大幅降低避險成本，每年省下約新台幣 900 億元，「金管會有評估避險成本下降後，有辦法要求業者將這些錢投資台灣嗎？」

彭金隆回應，避險成本會下降，大約會在900到1000億，現在針對避險成本下降後，要求業者每年避險提列相關負債準備或是權益準備。他說，在資產面上，作為未來因應結構性風險之用，並要求保險業扭轉資產負債配比的狀況。

李坤城表示，壽險業總資產37兆，其中達22兆在海外投資，根據中央銀行的統計，2025年5月底壽險海外資產餘額跌至20.46兆元，從5月之後不斷攀升，截至2025年11月已來到21.92兆元、就快衝破22兆元，希望壽險公司的海外投資能回流台灣，但從這些數據來看，對台灣投資反而沒有增加，這顯示壽險業回台投資績效不明顯，是否因為台灣沒有好的投資標的，誘因不夠多？

彭金隆回應，金管會政策都分常明確，台灣沒有好的投資標的也是一個關鍵，現在保險業也都有在台灣找相關的投資標的。

照片來源：李坤城辦公室提供

