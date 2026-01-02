壽險業建議盤點保單 3大族群分齡檢視強化保障

（中央社記者蘇思云台北2日電）時序邁入2026年，壽險業提醒民眾應多了解手中保單保障內容，並提供3大族群保單檢視攻略，其中，小資族以基礎保障優先，三明治族應兼具癌症險與財務彈性，如果是退休準備族，則應強化醫療保障與退休金規劃。

國泰人壽今天發布新聞稿提醒，民眾應適時盤點自身與家人的保單，確認保障內容符合當下及未來需求，除了善用「333原則」，將收入或獎金的1/3投入保障規劃外，可依據不同人生階段需求，提供3大族群保單檢視建議。

以剛踏入職場不久的新鮮人為例，國泰人壽指出，小資族資金相對有限，建議可採取「先求廣、再求深」的方式，優先建構基本保障範圍以轉嫁風險。

國壽觀察，台灣逾8成家庭屬於上有老、下有小的三明治族型態，且三明治族多為家中的重要經濟支柱，建議保障配置應與時俱進，可選擇兼具癌症保障與保費返還設計保單，讓癌症治療不必等待，生活不因病受影響。

根據衛福部統計，癌症發生率隨年齡提升，83%癌症集中在50歲以上族群，且發生人數以60至79歲年齡層增加較為明顯。國壽提醒，退休準備族累積資產之餘，更要提早為老後醫療需求做好準備，推薦可選擇兼顧癌症保障與資產規劃的保單。

凱基人壽也建議，民眾可從基本資料要正確、保障內容多了解、保障額度要足夠及保險缺口常補充等4大重點進行保單健檢，並可透網路投保專區進行線上試算，補強保障與風險韌性。

凱基人壽也分享內部觀察到的2025年網路投保趨勢，首先，41到50歲的家庭經濟主力仍為投保核心；其次，利率變動型年金保險投保性別結構出現翻轉，2025年男性投保人數首次高於女性，打破以往女性長期偏高的常態。

第3，利率變動型年金保險平均保費呈現鮮明的世代差異，50歲以下平均保費約新台幣2萬多元，51到60歲超過8萬元，61歲以上逾6萬元，顯示不同年齡族群對保障需求的差異，另準退休族對穩定給付的依賴度更高。

第4，60歲以上熟齡族旅平險成長，此族群旅平險新契約件數與保費投入較2024年都成長3%，顯示疫情後旅遊意願回升，加上國外醫療成本相對較高，旅平險逐漸成為必要保障；第5，生活保障型商品以定期壽險最受青睞。（編輯：楊凱翔）1140102