壽險業拚轉體質「三大鋼釘接骨手術」 年省900億外匯避險成本有利保戶股東
保險業將於2025年底完成國際會計準則IFRS17制度接軌，對於全球獨有台灣壽險業「美元資產、台幣負債」的特殊情況，已花數兆元避險成本打水漂，保戶、股東等共同承擔龐大成本，為了調整體質，將錢留在台灣投入到長照等產業，壽險公會21日提出「三大鋼釘接骨手術」策略，若能獲主管機關等政府單位接受，將可年省900億外匯避險成本。
壽險公會理事長陳慧遊理事長、副理事長林昭廷、理事蔡昇豐21日說明「壽險接骨手術的三大鋼釘」引導15年後健康轉骨的方針。
以下為壽險公會改善壽險業體質的「壽險接骨手術將打下三大鋼釘」，會計允當表達作為強化資本與資產負債結構調整的基礎，全文內容如下：
由於台灣保險市場開放競爭、總體經濟轉變出現的長期低利率環境，高利率保單的負擔造成壽險資產茁壯後，卻「骨骼不正」，資金必須投資海外，又在會計制度引導下，龐大的外匯避險成本用來平穩短期損益，造成二次傷害，使得壽險業要接軌ICS與IFRS17時，必須進行「接骨手術」，打下三大鋼釘，逐步修復骨架。
這15年的過渡期，也是壽險體質修復期，之後三大鋼釘就會移除，屆時壽險資產錯配、短期避險比率過高、資金大量投資海外的問題，就會被導正，如同台語說的「打斷手骨顛倒勇」，接骨成功後，壽險資金將順利引導回來，投資台灣；累積足夠的外匯價格變動準備金與資本後，就有實力因應市場波動，讓壽險回歸健康的保障功能，累積獲利能力，也能實現對保戶與股東的承諾。
第一根鋼釘：會計評價允當表達壽險業長期經濟特性
第一根鋼釘的目的，是讓財報能如實呈現壽險業的長期經營特性與符合真實比率的外幣現金流量曝險，使會計制度不再迫使業者為了平抑損益波動而進行過度避險。
調整會計制度不免令外界憂心影響信譽，使壽險業財報難以取得投資人與信評機構認可。然而，在經過多年的討論，2012年主管機關同意推動「外匯價格變動準備金」制度，當時坊間亦有相同的質疑，批評角度如國外並無外匯價格變動準備金制度、有美化帳面嫌疑、平抑損益波動等，但此制度實行13年後，因為資訊的充分揭露，不但深受投資人與信評機構認可為有效風險管理工具，外價準備餘額更從制度適用初期的192億元成長至2024年底逾2,000億。
也正因外價制度的實行，業者得以調降NDF避險比率，改善NDF價格偏離之高昂成本現象，多年來節省無謂避險支出約一兆元。
本次壽險公會的匯率評價會計制度調整建議，正是借鏡當年外價制度的成功經驗，提出的15年「暫行措施」，目的除在反映長期經營特性外，更為壽險業爭取足夠時間，避免在接軌的過渡期仍被迫持續進行高成本、短天期避險，錯失強化資本的重要時機。
匯率評價會計制度的暫行措施並非讓業者永久偏離IFRS，其目的與保險業新一代清償能力制度相同，給予業者15年的過渡期間調整資產負債結構、強化財務體質與資本。
更重要的是，必須先打下第一根鋼釘，才能讓第二根鋼釘與第三根鋼釘更有效果。唯有透過會計評價的允當表達，避險操作才能從會計制度迫使的行為，恢復到符合經濟實質的水準，使壽險公司能有空間累積自我保險所需的資本，進而有足夠的時間調整長期資產負債結構，修正目前相關錯配的情況。
沒有第一根鋼釘先支撐，壽險業無法從會計制度強迫的短期避險壓力中解脫，也無法啟動後續的中長期改革。
第二根鋼釘：自我保險機制，強化壽險業長期風險承擔能力
當避險比率因打下第一根鋼釘調整而回到合理水準後，業者才可以將節省的避險成本累積到外匯價格變動準備金與特別盈餘公積，強化自我保險能力。此外，目前公會亦建議進一步厚實資本的措施，在現有基礎上額外提存稅前淨利之5%至外匯價格變動準備金或特別盈餘公積。
也就是說，這些因暫行措施節省下來的避險成本，並不會用在盈餘分派，而是作為業者吸收匯率波動的自我保險準備。且透過研議配套措施，額外增提外價準備或特別盈餘公積，能使壽險業快速累積準備金與資本，進一步降低短期避險工具的比率，回歸保險業長期經營的核心精神。
第三根鋼釘：調整資產負債結構，從根本改善幣別錯配
真正改善幣別錯配，仍需資產、商品與政策三方面的結構性調整，如資產面需透過監理誘因引導壽險資金回台、提升國內長天期投資標的供給、推動政策性公建與證券化商品；商品面亦須去保證化並縮短保證期間；政策面結合資產與商品面，主管機關亦在保險業新一代清償能力制度下規劃「資產負債管理改善獎勵措施」，引導業者改善幣別錯配與存續期間匹配，強化業者財務體質。
這些改革本質上需較長的時間推動，所以需要同時打下三根鋼釘，第一根鋼釘是降低會計制度造成的避險壓力，節省不必要的短期避險成本，再結合第二根鋼釘支撐，能快速累積的自我保險資本，第三根鋼釘就是調結構，接骨及長骨，需要體力與時間，因此，唯有厚植壽險業財務實力，才能有足夠的空間與時間去支應相關的調整。
匯率評價調整是走向長期結構改革的起點，壽險公會此次提出匯率評價會計制度調整建議，正是借鏡當年外價制度的成功經驗，規劃為期15年「暫行措施」，並非永久性規定。
匯率評價會計制度的調整並非改革的終點，而是整體結構改善的起點。唯有先使財務報導回到允當表達，使避險行為脫離會計制度導致的扭曲、回到經濟實質，後續的自我保險機制與資產負債結構調整才能真正發揮效果。
看更多 CTWANT 文章
SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光
獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞
帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？
其他人也在看
10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來
多家銀行發出停卡通知，目前已知有10張信用卡將停止使用或換卡(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Hot台股】大盤崩殺逾900點！網歎「不可能千點招待吧」分析師示警：尾盤賣壓恐加劇
「乾 昨天漲的都吐回去了」「飯錢都省了= =」「煞車壞了 殺殺殺」「沒千點招待算多娃贏」「這種大場面…有錢還不加碼爆！！」「一定要守住26500啊 這些都是台灣人的資產啊」「散戶中午吃飯就會開始反攻了？」「午盤還有一波大的，往上往下不知道…當沖的要平倉」「今天不跑更待何時」「不可能千點招待吧」「上班族賣壓快來了 鳩命」。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台股反攻「這族群」卻萎了？輝達財報優於預期「這檔」盤中閃現跌停 炸43萬成交殺量
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導輝達（NVIDIA）亮眼財報帶動台股今（20）日舉起反攻大旗，加權指數順利重返27,000點，多檔個股揚起多頭攻勢，然而記憶體族...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 3 小時前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 5 小時前
「首購貸款真沒問題？！」銀行「高利率、高開辦」勸退屢見不鮮 買房申貸血淚現況曝光...｜房市觀點
三年前買了預售屋的朋友，最近終於要準備交屋了，興高彩烈開始為房貸做準備的他，問了幾間銀行之後碰了一鼻子灰，他很困惑：「不是說首購族貸款沒問題嗎？怎麼成數這麼少、利率這麼高？」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 7 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 天前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 10 小時前
央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條
央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家...聯合新聞網 ・ 7 小時前
豈一個慘字了得！3檔百萬人氣ETF再遭外資提款…0050失血已891億 「這檔」砍萬張最悲
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（20）日開高走高，終場加權指數收在27426.36點，暴漲846.24點，漲幅3.18%，成交量為5779.23億元。根據證交所公布籌...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元
據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年...CTWANT ・ 1 天前