壽險業接軌會計大魔王 信評：外匯風險升高

[NOWnews今日新聞] 國內壽險業今（2026）年開始接軌有「會計大魔王」之稱的IFRS17號公報，旗下所有資產與負債都要依市價評價。中華信評今（6）日指出，雖然壽險業避險成本與避險部位可能大幅降低，但與此同時，壽險業者管理資產與負債不相稱問題的複雜度與外匯風險比可能將因此升高。

中華信評今日發布「台灣壽險業速報：預期會計新制下外匯風險比將升高」報告指出，台灣壽險業者預計採行的匯率會計調整方案將為台灣壽險業者帶來機會與挑戰。

中華信評信用分析師謝雅媖認為，長期以來台灣壽險業者為匹配其長年期保險負債而持有大量外幣投資部位，這次修訂旨在強化壽險業者允當表達經濟實質的資訊揭露。根據壽險公會估計，預計調整方案可能使壽險業每年節省約新台幣 900 億元、折合約28.6億美元的避險成本。

雖然壽險公司可能會將節省下來的900億元新台幣悉數存入外匯價格變動準備金，藉此為幣別不相稱問題提供額外的抵銷效果，但中華信評也提到，其效果應不及避險工具減少造成的影響。

中華信評預期，台灣壽險業者在預計採行的匯率會計調整方案下，避險成本與避險部位可能大幅降低。與此同時，壽險業者管理資產與負債不相稱問題的複雜度與外匯風險比可能將因此升高。

