壽險業提前發放滿期金 約16.6萬件保單受惠

農曆春節將近，壽險業者再度啟動滿期金與生存保險金提前給付機制。根據已揭露具體給付規模的壽險公司統計，受惠保單件數合計約16.6萬件，提前給付金額接近新台幣50億元。

壽險業者規畫，提前給付集中於明(2026)年2月上旬，主要針對原訂給付日落在春節連假前後的滿期金、生存金、還本金及相關回饋金項目，透過匯款或寄發支票方式辦理，讓保戶在假期前取得資金，提升年關期間的資金運用彈性。

在大型壽險公司方面，國泰人壽宣布，保險契約原訂於明年2月10日至2月22日期間可領取的滿期金與生存保險金，將統一於2月10日匯入保戶指定帳戶，預估約5.1萬件保單受惠，發放金額達15.3億元。新光人壽表示，給付日落在2月9日至2月22日的滿期金與生存金，將於2月9日一次撥付，涵蓋保單數約3.2萬件，金額約11.02億元。

南山人壽針對給付日介於2月12日至2月24日的滿期金、還本金及增值回饋分享金，自2月11日至2月13日依保戶選擇方式陸續發放，涉及保單超過4.1萬件，總給付額約9.71億元，規模同樣居於前段班。

凱基人壽提早給付滿期金與還本金，件數約1萬件、金額近4億元；三商美邦人壽發放生存及滿期保險金，合計1萬4,521件、大約3.21億元。遠雄人壽推估有3,238件、近6,000萬元；台新人壽200件、約3,000萬元；宏泰人壽約有348件、近1,100萬元。

台灣人壽預定撥發5,000件、金額約2億元，最快自2月5日起陸續啟動；全球人壽5,866件、約1.98億元；臺銀人壽將於2月13日提前發放生存金與滿期金2,534件，金額約1億元。業界指出，春節前發放滿期金與生存保險金，逐漸成為壽險業的例行措施之一，不僅有助於保戶因應年關資金需求，也可分散假期期間的作業壓力。

