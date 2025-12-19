壽險業會計制度爭議立院公聽會 王怡心籲：應在 IFRS 架構下解決問題

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】立法院財政委員會昨（18）日召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會。會計研究發展基金會董事長王怡心發言時表示，建議我國不宜為了壽險業而「排除」國際財務報導準則（IFRS）並另訂本地會計規則，應在既有的 IFRS 準則架構下尋求解決方案。她強調，維持「IFRS 一體適用」是與國際資本市場對話的共通語言，任何制度的調整都應在審慎規劃與確認後執行。

「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會由代理主席立法委員賴士葆主持座談會第2階段的發言議程。(翻攝畫面)

王怡心指出，當前壽險業面臨巨額避險成本挑戰，但在尋求配套時，必須深刻認知「國際共通語言」的重要性。若為單一產業走向與國際資本市場不同的會計體系，將損害我國財務報告的國際公信力。她強調，依據 IAS 1 第 19 段的「管理階層判斷」，讓公司在極罕見情況下能有偏離準則的空間，這本身就是 IFRS 賦予企業的權利與責任，而非監理機關的行政指令。

針對會計制度的修訂，王怡心提醒，調整過程必須審慎規劃，並在充分確認後再執行。她進一步引用國際永續揭露準則 IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」，指出該準則已明確要求公司必須揭露董事會與管理階層如何監督永續相關的風險與機會。這意味著資本市場對資訊的要求已從單純的數字，轉向數字背後的治理程序。

王怡心認為，「判斷」過程即是治理的展現。若能保留判斷機制，每一次的會計政策變動都需經過嚴謹的審議程序，這些「治理軌跡」是企業面對外部質疑時最堅實的防線。反之，若由主管機關統包式地發布行政命令，容易被解讀為「政治干預會計」，反而不利於壽險業獲得國際信評與外資的認同。

會研基金會董事長王怡心教授於114年12月18日參加立法院財政委員會召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會。(翻攝畫面)

最後，王怡心強調，壽險業者應從被動的法規遵循者，轉變為主動的永續治理者，唯有堅持在 IFRS 的國際標準架構下，透過詳實揭露判斷依據與風險管理紀錄，才能在解決匯率會計困境的同時，贏得國際市場的長期信任。

