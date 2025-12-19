壽險業會計新局：以IAS 1 第19段「判斷」為永續治理奠基
會研基金會董事長王怡心教授表示，在當前壽險業面臨巨額避險成本與匯率波動的挑戰下，必須深刻認知，依據IAS 1「財務報表之表達」第19段，公司管理階層判斷，不僅是接軌國際會計準則（IAS）的核心要求，更是企業在面對國際永續揭露準則IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」，所展現治理高度，更贏得市場信任的最佳保護傘。
從會計準則的本質與永續治理的策略高度，深入剖析壽險業者應主動擁抱「判斷」的好理由，分別說明如下：
一、 從會計準則看：「判斷」是公司管理階層責任
國際財務報導準則（IFRS）的核心精神在於「原則基礎（Principle-based）」。IAS 1 第 19段即為此精神的極致體現，該條文規定：「在極罕見之情況下，管理階層斷定（concludes）遵循某一國際財務報導準則之規定將產生誤導以致與觀念架構之財務報表目的衝突時，如相關法令要求或不禁止，企業應依第20段所訂之方式偏離該規定。」
請注意，條文的主詞是「管理階層」，動作是「斷定」。這明確的意味著：
這是企業的權利與義務，而非監理機關的施捨： 法規或許可以承認壽險業整體面臨「極罕見」的結構性困境，例如國內債市規模不足導致的幣別錯配）；但是，「個別公司」是否符合此種情境，必須由各公司管理階層依據自身資產負債結構進行專業判斷。若試圖刪除「判斷」程序，等同將企業應負的『 專業責任 』轉嫁給主管機關，將 『管理責任』 反當作行政指令。這不僅違背 IFRS 的核心精神，更可能被國際投資人解讀為「政治干預會計」，反而損害我國財務報告的國際公信力。
量身打造的精準度： 透過「判斷」，企業可以精準界定新會計制度的適用範圍。例如，明確指出僅針對「長期持有、無須兌回、按攤銷後成本衡量（AC）」的外幣資產進行會計調整，而排除交易目的資產。這種精準度是統包式行政命令難以達成的，也可避免外界對「濫用彈性」的質疑。
二、 從永續揭露準則（IFRS S1）看：「判斷」是治理的靈魂
隨著國際永續揭露準則（IFRS S1） 的公布，資本市場對企業資訊揭露的要求，已從單純的「財務數字」轉向數字背後的「治理責任（Governance Responsibility）」。因此，IFRS S1 明確要求企業揭露：(1)治理： 董事會如何監督重大風險？(2)策略： 管理階層如何做出關鍵假設？為何採用某種會計或風險處理方式？(3)風險管理： 當判斷出現偏差時，誰該負責？
在這樣的觀念架構下，「判斷」過程即是治理的展現，其理由闡述如下：
建立決策的課責性（Accountability）： 如果沒有「判斷」過程，企業將無法向外界說明決策依據，董事會的監督責任也將無從落實。反之，若能保留判斷機制，每一次的會計政策選擇，都將經過管理階層提案、審計委員會審議、董事會決議的嚴謹程序；這些治理軌跡（Audit Trail），正是企業面對外部質疑時，最堅實的防線。
強化資訊的連結性（Connectivity）： 透過主動判斷，企業能將「財務報表」的會計調整（例如偏離 IAS 21），與「永續報告書」中的長期經營策略（例如資產負債管理 ALM）進行邏輯連結。向投資人提出證明：『我們之所以調整會計處理，並非為美化短期損益，而是為了讓財務報表更忠實地反映公司長期持有資產以匹配負債的經濟實質。』
三、 關鍵決策：將「責任」握在手中，化被動為主動
對於壽險業的高階主管與董事會而言，保留IAS 1 第 19段的「判斷」機制，看似增加了行政作業，實則是規避了更大的經營風險，至少包括下列風險：
＊規避「行政美化」的標籤： 若無個別公司的專業判斷佐證，財務報表之調整容易被解讀為配合政策的美化手段，難以獲得國際信評機構與外資的認同。
＊釐清責任歸屬： 一旦未來市場反轉或出現爭議，缺乏判斷紀錄者，將使公司難以主張已盡善良管理人責任。
因此，呼籲壽險業者應積極採取以下行動：(1)主動論述： 由財務部門結合風控、精算單位，提出自己公司符合「極罕見情況」的量化與質化分析。(2)治理留痕： 確保所有重大會計政策變動，均經過董事會的充分討論與授權，並留下完整紀錄。(3)透明溝通： 依據 IAS 1 第 20段及 IFRS S1 要求，在財報附註與永續報告書中，詳實揭露判斷依據、假設條件及財務影響數。
總結而言，「判斷」不是負擔，而是保護傘。「判斷」讓壽險業者從被動的法規遵循者，轉變為各具主體性的永續治理者。唯有如此，壽險業者我才能在解決匯率會計困境的同時，贏得市場的長期信任與尊重。
「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會發言順序:
0001中央大學財務金融學系／黃泓人教授
0002賴士葆立法委員
0003中信金融管理學院／陳錦稷教授
0004臺北大學會計學系／王怡心教授
0005臺灣大學財務金融學系暨研究所／張森林教授
0006文藻外語大學／蔡維哲副校長
0007逢甲大學風險管理與保險學系／宮可倫副教授
0008政治大學會計學系／馬秀如教授
0009政治大學金融學系／李桐豪教授
0010淡江大學財務金融學系／聶建中教授
0011李坤城立法委員(財政委員會召委)
0012臺北大學會計學系／王怡心教授0012臺北大學會計學系／王怡心教授
