壽險業盼調匯率會計制度減少不必要避險 強化揭露

（中央社記者蘇思云台北26日電）壽險業匯率會計議題近期掀起討論，壽險業者今天表示，希望調整匯率會計制度，可以更符合壽險業經濟實質狀況，但這不是完全不避險，而是希望減少不必要避險，建議調整會計制度後，也要強化財報揭露，把匯率風險治理拉高到公司策略層次。

財團法人會計研究發展基金會、壽險公會與會計師公會全國聯合會今天下午舉辦「保險業匯率波動與公允表達」研討會。

富邦人壽資深副總經理許芸菁表示，壽險業希望財報可以允當表達，以反映壽險業長期經營的經濟實質狀況，未來財報揭露上，也可以就匯率風險思考如何充分揭露。金管會6月暫行措施函令也提到，業者若動用外匯價格變動準備金機制，必須提報強化經營韌性調整方案，可以參考當時方案，把匯率風險治理拉高到公司策略層次。

她舉例，像是將匯率風險納入董事會與高階管理層的監督範圍，或是透過明確界定責任，建立定期報告機制，或是定期評估匯率變動對清償能力與淨值影響等，促進整體業者強化經營韌性，逐年改善公司體質。

許芸菁也以4家大型壽險今年第2季避險狀況為例，分別為自然避險33%、不避險比例22%、無本金交割遠期外匯（NDF）與換匯（CS）比例約36%，以及股票及基金約9%。

她指出，所謂自然避險，是業者透過銷售外幣保單，從產品面降低幣別錯配，加上2012年實施的外匯價格變動準備金制度，讓業者避險策略更有彈性。

許芸菁強調，壽險業訴求不是完全不避險，而是希望減少不必要避險，節省不必要的避險成本後，公司一方面可以充實外價金，增加淨值資本，也讓公司經營有更多彈性。長期而言，透過日常匯率風險管理與商品結構調整，讓匯率風險可以逐漸轉為比較健康的狀態。

國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，若調整匯率會計制度，AC（按攤銷後成本衡量）項下的債券投資部位可以減少進入損益表部分，試算可以降低壽險業2成避險成本，1年大概節省避險成本達新台幣900億元。近期跟外資接觸，幾乎所有外資都很關心匯率會計議題，外資也知道台灣壽險業高預定利率保單問題，若可調整，對壽險業將是很正面的因素。

身為壽險公會副理事長的林昭廷也提到壽險公會立場，他說，希望會計處理可以允當表達長期經營特性，目前財報可能揭露匯率變動敏感度，但應該要強化揭露包含業者策略、風險管理有效性等，甚至公會未來也應要在這塊有一致性揭露、或是模板。

壽險公會對此提出3大措施，林昭廷指出，除了會計處理議題之外，也藉由接軌，業者持續強化資產負債管理，金管會也提出誘因，希望解決結構性問題、減少幣別錯配，此外，從源頭商品面著手，像是保單長期保證的部分，業者應考慮不要提供太多做不到的保證，不然可能導致市場陷入紅海競爭，風險不僅無法分散，還可能造成新的風險，希望業者間更自律，未來商品面還有很大改善空間。（編輯：潘羿菁）1141126